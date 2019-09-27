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27 сентября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС обсуждали вопросы развития предпринимательства

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ТПП РБ

Фото: пресс-служба ТПП РБ

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

В рамках бизнес-форума стран ШОС и БРИКС 26 сентября состоялось пленарное заседание «Межрегиональная кооперация как фактор развития предпринимательства стран ШОС и БРИКС».

Пленарное заседание открылось выступлением заместителя Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Потапенко, который передал делегатам Форума приветствие от имени Генерального секретаря ШОС Владимира Норова. Генсек ШОС в своем послании отметил, что за прошедшие годы Форум превратился в эффективную площадку по развитию межрегионального сотрудничества, обмену опытом, поддержке малого и среднего бизнеса, расширению контактов и связей между сообществами государств ШОС и БРИКС.

В своей речи представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов отметил, что ШОС сегодня утверждается в качестве одного из основополагающих инструментов формирования полицентричного миропорядка. ШОС воспринимается как надежный предсказуемый партнер во всем мире, отметил докладчик.

После приветственных обращений слово взял исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров. Он отметил большой потенциал малого и среднего бизнеса, который еще предстоит раскрыть. Для активизации бизнес-среды Андрей Назаров предложил создать клуб предпринимателей, который мог бы собираться несколько раз в год помимо форумов. Он сообщил, что в Башкирии создается уникальный евразийский научно-образовательный центр.

«Мы надеемся, он будет обучать и готовить не только наших студентов, но и студентов из всей Евразии, в том числе из стран ШОС и БРИКС», – сказал Андрей Назаров.

В частности, и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ предложил бесплатно обучать в Башкортостане бразильских бизнесменов. Такое предложение он высказал после того, как экс-руководитель Национального банка экономического развития Бразилии Луиш Эдуардо Мелин рассказал об основных проблемах экономики страны, в частности, о нехватке финансирования стартапов малого бизнеса и недостаточной финансовой грамотности.

Также Андрей Назаров отметил, что в рамках Форума было инициировано подписание Хартии о защите бизнеса, что даст дополнительные возможности для защиты деловой среды.

«Мы хотим, чтобы здесь была подписана Ассоциация с регионами ШОС и БРИКС, и хотели бы, чтобы Башкортостан стал первым председателем этой Ассоциации. Каждый год страны ШОС по очереди были бы председателями, что даст нам возможность дополнительного обмена опытом», – заявил Андрей Назаров.

«То, что мы сегодня обсуждаем в Уфе развитие малого и среднего предпринимательства, является подтверждением тому, что в правительстве республики очень серьезное внимание уделяют именно этому вопросу. Масштаб форума, число участников, огромное количество идей институтов развития, которые Башкортостан предлагает предпринимателям, — всё говорит о том, что очень серьезное, внимательное и чувствительное отношение к этой тематике в регионе», – сказал заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин.

Омбудсмен по правам бизнесменов Борис Титов в своей речи затронул актуальную проблему уязвимости бизнеса со стороны действующего законодательства. Он отметил, что несмотря на прогресс в этой сфере, нужно идти дальше, чтобы уменьшить давление на бизнес.

«В этом отношении мы учимся и у наших казахстанских коллег, потому что та реформа, которая была проведена в этой сфере в Казахстане, резко, в разы сократила количество уголовных дел, касающихся бизнеса, и это произошло в результате полной реорганизации системы правоохранительных органов. Прорыв, которого мы еще не добились, но это будущее для нас», – заявил Борис Титов.

«Сейчас у нас пятый форум. То самое время, когда наше качество – качество диалога, уровень взаимопонимания, – начинает переходить в количество, и теми инструментами, которые здесь обсуждаются, пользуется все большее количество не только предприятий, но и конгломератов, консорциумов, цепочек предприятий. Это то, ради чего мы здесь находимся», – сказал член Экономического совета при президенте России, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Теги: ТПП РБ, ШОС, БРИКС
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