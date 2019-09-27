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27 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе нашли пропавшую 14-летнюю школьницу и доставили в полицию

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пропавшая чуть меньше суток назад 14-летняя уфимка найдена живой и здоровой. Эвелина Садриева доставлена в отдел полиции для беседы с сотрудниками по делам несовершеннолетних, сообщили в МВД Башкирии. Ночевала она у знакомой.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что восьмиклассница не вернулась домой 26 сентября после прогулки с подругой. С ней она поделилась информацией о ссоре с родителями, которые запретили ей пользоваться интернетом и социальными сетями. Накануне ночью Эвелина заходила несколько раз на свою страницу в соцмедиа.

Теги: поиск пропавших, Уфа
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