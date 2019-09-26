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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мы должны сделать так,чтобы людям хотелось жить в Башкирии и рожать детей - Ленара Иванова

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Мы должны сделать так,чтобы людям хотелось жить в Башкирии и рожать детей - Ленара Иванова Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Самый главный вопрос, который сегодня стоит перед правительством Башкирии согласно указу главы республики Радия Хабирова — это демография. По словам и.о. заместителя премьер-министра регионального правительства Ленары Ивановой, власти должны сделать так, чтобы людям в Башкирии хотелось жить, работать и рожать детей.

«То есть население должно приезжать, не уезжать или возвращаться, а наше здравоохранение должно сделать так, чтобы смертность снижалась и фиксировался естественный прирост, — подчеркнула Ленара Иванова. — Эти цели самые амбициозные».

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства республики отметила, что для решения этих задач необходимо строительство новых объектов здравоохранения, покупка оборудования и организационные меры: «Бережливые поликлиники», обследование всех молодых пар, вступающих в брак первый раз, с точки зрения репродуктивного здоровья, включение в работу со здоровьем людей работодателей [корпоративные программы охраны здоровья], мероприятия по активному долголетию.

«Главная цель в образовании — создание научно-образовательного центра мирового уровня. Это прямая корреляция миграции и рождаемости, — объяснила Ленара Иванова. — Также мы планируем до 2024 года построить минимум 60 школ для обеспечения односменного режима и 50 детских садов. Есть строчка о капитальном ремонте всех общеобразовательных учреждений».

Конкурентоспособное поколение Башкирия планирует выпускать в большую жизнь с помощью безбарьерной среды, полилингвальных школ, инклюзивного образования, строительства 55 мастерских по стандартам WorldSkills, студенческих кампусов и отдыха. По словам и.о. вице-премьера, за пять лет в регионе построят девять круглогодичных загородных лагерей.

«Также у нас есть очень важный пункт по занятости населения — это стимуляция работодателей о проведении практики студентов», — сказала Иванова.

В культурной жизни в ближайшие пять лет тоже ожидаются изменения. Это завершение реконструкции цирка. Власти Башкирии намерены добиться его открытия в 2022 году. Также обновится Башкирский театр кукол [начало реконструкции в 2020-2021 годах — ред.], строительство 40 сельских домов культуры и Дома музыки на 2,5-3 тысячи мест.

По блоку социальной защиты планируется минимум 10 тысяч семей включить в проект социальных контрактов. Увеличится программа социального туризма — ежегодно планируется отправлять на отдых более 7 тысяч пенсионеров [сегодня — меньше 1 тысячи — ред.]. В Уфе появится аналог «Благосферы» — ресурсного центра социальных некоммерческих организаций. Помимо этого, ожидается строительство республиканского реабилитационного центра, коррекционная школа нового формата на месте лагеря «Салют», хоспис.

Подробнее об указе главы Башкирии, где прописан план социально-экономического развития региона, читайте здесь.

Теги: правительство РБ, указ главы РБ, социально-экономическое развитие
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