Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.18 ↑

EUR 70.58 ↓

26 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Неизвестные собирают деньги на адвоката Хайруллиной в два раза больше, чем она похитила

ОБЩЕСТВО
Фото: ГТРК-Башкортостан

Неизвестные собирают деньги на адвоката Хайруллиной в два раза больше, чем она похитила Фото: ГТРК-Башкортостан

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Помогите деньгами моей подруге Луизе. Прошу. Ей грозит 10 лет». Это начало сообщения на странице бывшей кассирши банка в городе Салавате, которая обвиняется в хищении более 23 млн рублей.

Девушка представилась подругой обвиняемой Марией и якобы «телефон вернули только вчера». Средства в размере 43 млн рублей требуются на адвоката. При этом никаких контактных данных и счетов авторы сообщения не оставили.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 27 мая 2019 года Луиза Хайруллина, украв средства, уехала из Салавата с супругом Маратом и двумя детьми 8 и 12 лет. Супруги скрывались от правосудия месяц. Семью нашли и задержали на съемной квартире в Казани. Муж Хайруллиной в данный момент находится под домашним арестом.

Теги: Луиза Хайруллина, деньги, сбор, адвокат
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жители Башкирии будут платить за отопление восемь месяцев в году, плата возрастет на 50%
В Башкирии с 1 октября 2019 года в соответствии с постановлением Правительства республики меняется способ оплаты населением коммунальной услуги за отопл
В Башкирии сбитую автомобилем женщину разорвало на несколько частей
В Кармаскалинском районе Башкирии, в деревне Улукулево произошло страшное ДТП. В паблике «Плохие новости 18+» сегодня появилось сообщение о том, что вод
Художников Башкирии приглашают к участию в конкурсе художественных произведений
В Башкирии пройдет Республиканский конкурс художественных произведений «Многоцветие традиций». Приказ Министерства культуры РБ о проведении конкурса опуб
В Башкирии ревизор выяснил, что не так с остановкой за 99 тысяч рублей
В Туймазинском районе Башкирии остановку для школьного автобуса заасфальтируют при благоприятных погодных условиях. Как сообщало агентство «Башинформ»,
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть