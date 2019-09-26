Фото: ГТРК-Башкортостан Неизвестные собирают деньги на адвоката Хайруллиной в два раза больше, чем она похитила Фото: ГТРК-Башкортостан

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Помогите деньгами моей подруге Луизе. Прошу. Ей грозит 10 лет». Это начало сообщения на странице бывшей кассирши банка в городе Салавате, которая обвиняется в хищении более 23 млн рублей.

Девушка представилась подругой обвиняемой Марией и якобы «телефон вернули только вчера». Средства в размере 43 млн рублей требуются на адвоката. При этом никаких контактных данных и счетов авторы сообщения не оставили.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 27 мая 2019 года Луиза Хайруллина, украв средства, уехала из Салавата с супругом Маратом и двумя детьми 8 и 12 лет. Супруги скрывались от правосудия месяц. Семью нашли и задержали на съемной квартире в Казани. Муж Хайруллиной в данный момент находится под домашним арестом.