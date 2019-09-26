Фото: МВД РБ В Башкирии полицейские спасли из леса заблудившуюся бабушку Фото: МВД РБ

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Майор, лейтенант и два капитана полиции Зилаирского района Башкирии отныне герои для 70-летней пенсионерки. Женщина поблагодарила сотрудников МВД республики за ее спасение.

Бабушка решила сходить за грибами в лес недалеко от дома, но, как это бывает в период тихой охоты, заблудилась и не смогла найти дорогу обратно. Пожилая женщина нашла в лесу место, где работает мобильная связь, и набрала 112, сообщив о своем местоположении по найденному квартальному столбу лесосеки.

«Стражи порядка отыскали в лесном массиве пенсионерку и отвезли домой. За свое спасение бабушка выразила огромную благодарность участковым капитану полиции Сергею Алексееву, майору полиции Нуритдину Махмутову, лейтенанту полиции Забиру Муртазину и сотруднику тыла капитану внутренней службы Ильнуру Кузяшеву», — сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.