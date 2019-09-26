Завершены поиски 14-летнего школьника, пропавшего в Уфе два месяца назад

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

14-летний Данил Гайнетдинов, пропавший в Уфе два месяца назад, найден живым. Об этом сообщают волонтёры организации «Поиск детей — Уфа».

Как сообщало агентство «Башинформ», подросток 25 июля ушел из дома по адресу г. Уфа, ул. М. Губайдуллина, 19/3. С тех пор о нем не было никаких известий.

«Найден, жив», — написали сегодня добровольцы.

Где школьник находился два месяца, не уточняется.