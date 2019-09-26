Башкирия в федеральных СМИ: С чего начинается богатство, гибель пограничника ФСБ

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Форум малого и среднего бизнеса в Уфе становится все более притягательным. Делегатов форума стало в шесть раз больше, чем в 2015 году.

Об уфимском проекте говорят на самом высоком уровне. «В V Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе 26−27 сентября участвует 2,5 тысячи делегатов из нескольких десятков стран, это в 6 раз больше, чем было в 2015-м, на первом таком мероприятии. Почему? — спрашивают «Новые Известия» и отвечают: — Потому что уфимская площадка стала важным местом для решения предпринимательских вопросов». В этом убежден участник мероприятия, председатель российской части деловых советов ШОС и БРИКС, глава ТПП РФ Сергей Катырин. Об этом хорошо зарекомендовавшем себя уфимском проекте говорят на всех площадках ШОС и БРИКС на самом высоком уровне, уточняет Катырин. Он также пояснил: «общая позиция с коллегами по деловым советам ШОС и БРИКС заключается в том, что малый бизнес – это тот самый драйвер экономики». В программе Форума – 18 мероприятий. «Будем обсуждать, как нам взаимодействовать в таком важном вопросе, как защита малого бизнеса, как развивать транспортную инфраструктуру, интернет-торговлю, сотрудничество институтов развития на пространстве ШОС и БРИКС», — сообщил глава ТПП РФ. Но есть одно мероприятие, которое, по его словам, «имеет для нас особое значение – это впервые проводимая на Форуме секция семейного предпринимательства». Он надеется, что в Уфе будут выработаны конкретные предложения по развитию института семейного бизнеса, рассказали в газете.

Богатство начинается с культуры? Количество проектов по сохранению истории и традиций в малых городах растёт. Считается, что только при развитой экономике начинает развиваться культура, продолжают «экономическую» тему «Аргументы и факты». «А может быть, наоборот? Может, культура развивает экономику?» – предположили в издании и отметили, что «настоящими хранителями национального духа остаются малые города». Как сообщается, в этом году заявки в Фонд президентских грантов из малых городов поступили в том числе на проекты, связанные с сохранением памяти об исторических событиях и эпохах, развитием ремёсел и промыслов. Так, Калининградская Ассоциация деловых женщин хочет организовать «Школу керамики и женских ремёсел» в пос. Янтарный и Синявино. «Творческий центр «Амантай» из Башкирии подготовил проект «Казаки России эпохи наполеоновских войн», который будет продолжением уже реализованного на президентский грант проекта, собравшего материалы о национальных конницах этой эпохи. Исторический материал будет систематизирован в планшеты, которые позволят воспроизвести результаты научно-исследовательской реконструкции военного обмундирования, снаряжения и вооружения донских, черноморских, оренбургских, уральских, сибирских, бугских и др. казачьих войск России». По мнению собеседников издания, драйвером развития территории являются не отрасли и проекты, а люди. «Потому что будут инициативные и целеустремлённые люди — будут и прекрасные проекты», отмечают в газете.

Запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах обезопасит жильцов. Это подтвердили ТАСС опрошенные депутаты, общественники и омбудсмены. «24 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м». Сообщается, что председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев высказался в поддержку законопроекта. «Нередко такие "наливайки" работают по принципу магазин-бар, имея две лицензии: на продажу алкогольной продукции и на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — сказал он и добавил, что «парламент республики внес в Госдуму законопроект, нацеленный на запрет выдачи двух лицензий одному заведению», говорится в ТАСС.

Рокировки в СФ. Совет Федерации утвердил новых председателей комитетов, передает РИА Новости. Вместо ушедшей из Совета Федерации Зинаиды Драгункиной, возглавлявшей комитет по образованию с 2011 года, этот пост заняла ее первый заместитель Лилия Гумерова, сенатор от Башкирии. В бюджетном комитете произошла рокировка — глава комитета Сергей Рябухин стал первым зампредседателя комитета, а бывший первый замглавы комитета Николай Журавлев получил пост председателя, информировало агентство.

По данным ТАСС﻿, и сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, и представитель от Костромской области Николай Журавлев являются выпускниками школы губернаторов. «Оба имеют профильное образование, много лет отдали финансовой и образовательной сферам. Обучаясь на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ, показали хорошие результаты и высокий уровень своих компетенций», — прокомментировал эти кадровые решения директор ВШГУ, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Где самое привлекательное жилье. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование Сбербанка и сервиса «ДомКлик», «быстрее всего получится продать квартиру в Якутии, Камчатском крае и Удмуртии — примерно за два месяца. В первую десятку вошли Москва и Санкт-Петербург, где недвижимость уходит за 66 и 68 дней соответственно, а также Пензенская область, Татарстан, Башкортостан, Архангельская и Свердловская области». В рамках исследования аналитики изучили один миллион объявлений о продаже квартир на первичном и вторичном рынках с января по июль 2019 года, уточняется в издании.

Пограничника ФСБ, уроженца Башкирии, нашли с пулей в голове. Как сообщил «Росбалт», «в Брединском районе Челябинской области военнослужащий пограничного управления ФСБ был найден мертвым в приграничной зоне». В материале говорится, что «тело пограничника находилось в безлюдной местности в нескольких километрах от поселка Мариинский. Здесь расположен пункт пропуска на границе с Казахстаном. Военнослужащий к нему не относился, а был прикомандирован». Известно, что смертельное ранение в голову он получил из табельного оружия. По данным портала, «у 34-летнего погибшего остались трое детей. Пограничник был родом из Башкирии». По факту гибели сотрудника погрануправления ФСБ Военный следственный отдел СКР ведет проверку.