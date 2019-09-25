Уфимцев приглашают на общественные обсуждения благоустройства озера Кашкадан
Уфимцев приглашают на общественные обсуждения благоустройства озера Кашкадан Фото: администрация Уфы
УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
Уфимцев приглашают на общественные обсуждения благоустройства озера Кашкадан в одноименном парке в микрорайоне Сипайлово. Сейчас на территории парка проводится реконструкция в рамках программы «Формирование современной городской среды». Общественные обсуждения запланированы на 30 сентября в 18.00 в актовом зале МАОУ «Татарская гимназия №84» (ул. Бикбая, 31/1), проинформировали в администрации Уфы.