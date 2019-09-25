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В Башкирии отопление повсеместно будет подключено через пару дней

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии отопление повсеместно будет подключено через пару дней Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии отопление повсеместно будет подключено через пару дней, рассказал на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» замминистра жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Шангареев.

﻿«Пуск тепла не означает начала отопления. Действительно, пока вся система прогреется и тепло дойдет до котельной, на это уходит некоторое время. Сегодня по республике вся централизованная система запущена. В первую очередь максимальный доступ тепла откроют на социальные объекты, и где-то с опозданием будет прогреваться жилой фонд. — сказал замминистра. — Даже если батареи холодные, можете услышать журчание, то есть система начала циркулировать. Думаю, к концу недели, через пару дней тепло будет повсеместно».
В Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору работает горячая линия, куда жители могут обратиться по вопросам пуска тепла. Номер телефона: 8-937-845-28-42.

Теги: отопительный сезон
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