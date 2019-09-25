Фото: пресс-служба регионального отделения партии Единая Россия В Башкирии заасфальтировали территорию остановки из профнастила за 99 тысяч рублей Фото: пресс-служба регионального отделения партии Единая Россия

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Туймазинском районе Башкирии завершилось благоустройство территории остановки для школьного автобуса. Остановочный павильон появился здесь по проекту «Реальные дела» партии «Единая Россия». Объект не был заасфальтирован из-за погодных условий, но так как учеба началась и школьникам необходимо было ездить, его сдали в незавершенном виде.

«Теперь благоустройство завершено: территория остановки заасфальтирована, площадка рядом, где будет разворачиваться автобус, засыпана гравием», — проинформировали в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В ведомстве пояснили, что появления остановочного комплекса для школьного автобуса в селе Ардатовка жители ждали давно. Отсюда на учебу ежедневно ездят шесть ребят. Староста деревни Тамара Светлякова рассказала, как раньше дети добирались до школы, которая расположена в соседнем населенном пункте в трех километрах езды.

«Раньше конкретного места ожидания у детей не было. Они стояли вдоль дороги у разных домов, но жителям это не нравилось, в слякоть автобус разводил грязь, разворачиваясь у чьих-то ворот. Недовольные жильцы выгоняли детей в конец деревни, где нет ни освещения, ни места, ни крыши над головой. Под дождем и снегом приходилось ждать автобус», — сказала женщина.

С этой остановки ездят двое ее внуков – ученики первого и третьего классов. Со следующего года в школу будут ездить еще двое ребятишек. В небольшом селе, где проживает чуть более 70 человек, теперь активно строятся молодые семьи. В скором времени подрастут и их дети.

«Остановка пустовать уж точно не будет. Я, как староста села, три года добивалась строительства этого объекта. В этом году нас включили в проект «Реальные дела». На сходе граждан методом голосования определили место для комплекса. Здесь и место для разворота автобуса сделали, все очень удобно. Спасибо всем, кто принял участие в строительстве», — добавила староста села.

Как сообщало агентство «Башинформ», в соцсетях интернет-пользователи устроили дискуссию по поводу остановочного павильона, установленного в рамках партийного проекта «Реальные дела», за 99 тысяч рублей. Людей удивила стоимость конструкции из профнастила, а также то, что ее поставили прямо на газон, а не на асфальтированную площадку.

Ситуацию с остановкой взяли на контроль в региональном отделении партии «Единая Россия» — на место выехал ревизор территориального финансового управления Туймазинского района. Выяснилось, что в данную стоимость была также заложена сумма на асфальтировку территории, но из-за плохих погодных условий работы не были выполнены.