В Совете по правам человека взяли под контроль ситуацию с вкладчиками «Золотого запаса»

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Республиканском совете по правам человека взяли под контроль ситуацию с выплатами вкладчикам «Золотого запаса». Об этом на своей странице в Facebook сообщил﻿ председатель СПЧ в Башкирии Владимир Барабаш.

«Я провёл встречи с активистами из числа вкладчиков и взял ситуацию под личный контроль. Ситуация действительно очень непростая, хотя, по моему личному мнению, во многом ее такой сделали сами представители руководства «Золотого запаса», не давая людям полной информации о ситуации и тем самым генерируя ещё большее недовольство и волнения», — написал он.

По данным, которые приводит Владимир Барабаш, за время существования системы «Золотой запас» полностью выплачены все деньги 5287 заемщикам на сумму 2,166 млрд рублей, из них 1,029 млрд после 7 марта (когда была отозвана лицензия у РКСБ). Общая сумма выплат после 7 марта составила более 300 млн рублей. В настоящее время вкладчиками «Золотого запаса» остаются 4420 человек (но не у всех из них ещё подошли сроки исполнения обязательств по договору). Общая задолженность перед всеми вкладчиками в настоящее время чуть более 1,8 млрд рублей.

«При этом в активах у компаний, связанных с «Золотым запасом», около 8 тысяч квадратных метров ликвидной коммерческой недвижимости и более 1000 га земли возле Уфы, что даже по консервативным оценкам можно оценить в сумму 4,5 — 5 млрд рублей. Конечно, рано расслабляться и рассчитывать, что всё решится само по себе. Мне очень импонирует та самоорганизация, которую проявили вкладчики, создав не только инициативные группы, но и целое общественное движение, при этом самостоятельно проводя довольно грамотную с юридической точки зрения защиту своих прав. Я в качестве председателя Республиканского СПЧ беру данную ситуацию и ход ее решения под личный контроль и будем совместно с вкладчиками, в еженедельном режиме, сверять часы и контролировать ход выплат», — подчеркнул Владимир Барабаш

Как сообщает﻿ «Коммерсант Башкортостан», в МВД России направлено коллективное обращение инвесторов уфимской онлайн-платформы «Золотой запас», которые по договору займов передавали одноименному ООО свои средства в помещении отделений рухнувшего Роскомснаббанка и не дождались выплат.

Инвесторы «Золотого запаса» сообщают, что из-за неисполнения обязательств пострадавшими себя считают более 5 тысяч жителей Башкирии — Уфы, Салавата, Ишимбая, Туймазов, Стерлитамака, большая часть которых — пожилые люди, бывшие клиенты Роскомснаббанка.