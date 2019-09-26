Фото: ИА «Башинформ» В честь Дня Республики состоится акция по посадке деревьев «Зеленая Башкирия» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

5 октября, в преддверии празднования Дня республики, состоится масштабная акция «Зеленая Башкирия».

«В этот день планируется высадить крупномеры саженцев сосны, ели, березы, липы, каштана, вяза, пирамидального тополя и кустарников: шиповника, рябины, спирея», — сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

В городах и районах республики к 5 октября подготовят площадки для проведения акции, посадочный материал и удобрения. Каждый желающий сможет участвовать в акции «Зеленая Башкирия» и посадить свое дерево.

При этом особое внимание будет уделено правилам посадки деревьев, а также уходу за ними зимой.

Кроме того, участников акции ждут выступления творческих коллективов и горячее питание.

Первая акция «Зеленая Башкирия» состоялась в апреле 2019 года. Тогда в ней приняли участие более 160 тысяч человек со всех муниципалитетов республики. Были разбиты 164 тематические аллеи, посажено более 109 тысяч деревьев и кустарников.

Как подчеркивал ранее руководитель региона Радий Хабиров, важно обеспечить максимально широкое информирование о предстоящей акции.

«Акция «Зеленая Башкирия» преследует цель не только посадить деревья, но и привлечь как можно больше наших жителей. Поэтому важно донести до людей ее смысл и задачи, а также адреса площадок», – отметил глава республики.