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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Выставка «Зарубежные средние школы» пройдет в Уфе уже в восьмой раз

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ», Максим Доброгост/.

Выставка состоится в Уфе 26 октября 2019 года. Жители Башкирии встретятся с представителями ведущих зарубежных школ.

В наши дни, когда почти всё делается online, живые контакты становятся ещё более значимыми. Дети и взрослые, школьники и студенты, словом, все, кто планирует учиться за границей, смогут лично познакомиться с преподавателями, директорами и сотрудниками школ из Великобритании, Германии, Канады, Швейцарии и США. У каждого будет возможность задать все интересующие вопросы. Выставку проводит Образовательное агентство ИНКОРТ».

Выставка «Зарубежные средние школы» – это хорошая возможность, не выезжая из Уфы, получить ответы на вопросы непосредственно от представителей зарубежных учебных заведений. Посетители выставки смогут узнать, как правильно выбрать школу, как заранее подготовиться к учебе за границей, о поездках на каникулы и многое другое.

Кроме того, некоторые школы предоставляют скидки при начале оформления в день выставки.

Образование в средней школе за рубежом – это прекрасная возможность получить знания и навыки мирового уровня. В дальнейшем выпускники зарубежных школ поступают в лучшие вузы России, Европы и Америки.

Образовательное агентство «ИНКОРТ» – это 18 лет успешной работы в Уфе и Башкирии; более 200 договоров с учебными заведениями по всему миру; более 2500 клиентов: студентов, школьников, родителей; регулярные мероприятия по образованию за рубежом: выставки, семинары, презентации.

За 18 лет работы Образовательное агентство «ИНКОРТ» накопило большой опыт и многочисленные партнерские связи с частными и государственными школами Великобритании, США Швейцарии, Австрии, Канады, Чехии, Мальты, Австралии и других стран. Сейчас агентство работает уже со вторым поколением детей желающих учиться в школе за рубежом. «ИНКОРТ» занимается выбором школы, оформляет документы, помогает получить визы детям и родителям, бронирует билеты. Организовываются ознакомительные поездки по школам для желающих.

В офисе Образовательного агентства «ИНКОРТ» у детей есть возможность написать нужные для поступления тесты и пройти собеседование.

Выставка пройдет в гостинице «Башкирия»: Уфа, ул. Ленина, 25/29 (1 этаж, конференц-зал «Нарыс-Тау»)

Время проведения с 13.00 до 18.00.

Регистрация на выставку по телефонам: (347) 284-42-05, 257-53-59, 8-904-735-53-59 или на сайте﻿.

Теги: ИНКОРТ, образование за рубежом
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