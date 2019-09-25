Один из лучших инженеров России является выпускником УГАТУ

Фото: пресс-служба УГАТУ

Фото: пресс-служба УГАТУ

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Выпускник Уфимского государственного авиационного технического университета Эльвир Асбапов стал победителем на Всероссийском конкурсе «ТОП-100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли». Конкурс проводился в Тюмени.

Всероссийский конкурс «ТОП-100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли» — самое масштабное соревнование в сфере конструирования, инженерной графики и написания управляющих программ для станков с ЧПУ, которое проходит в режиме реального времени на единой технологической площадке.

Выпускник УГАТУ 2019 года, инженер-конструктор ООО НПП «БУРИНТЕХ» Эльвир Асбапов занял первое место в номинации «Моделирование» (CAD – с английского computer-aided design — средства автоматизированного проектирования)» в категории «Специалист».

Это не первая победа Эльвира Асбапова. За годы учебы в УГАТУ молодой принимал активное участие в различных технических конкурсах, был удостоен именных стипендий. В июне этого года успешно защитил магистерскую выпускную квалификационную работу по направлению «Мехатроника и робототехника» (научный руководитель – профессор Константин Кульга) и завершил обучение с красным дипломом.