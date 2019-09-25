Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.70 ↓

EUR 70.01 ↑

25 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Один из лучших инженеров России является выпускником УГАТУ

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГАТУ

Фото: пресс-служба УГАТУ

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Выпускник Уфимского государственного авиационного технического университета Эльвир Асбапов стал победителем на Всероссийском конкурсе «ТОП-100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли». Конкурс проводился в Тюмени.

Всероссийский конкурс «ТОП-100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли» — самое масштабное соревнование в сфере конструирования, инженерной графики и написания управляющих программ для станков с ЧПУ, которое проходит в режиме реального времени на единой технологической площадке.

Выпускник УГАТУ 2019 года, инженер-конструктор ООО НПП «БУРИНТЕХ» Эльвир Асбапов занял первое место в номинации «Моделирование» (CAD – с английского computer-aided design — средства автоматизированного проектирования)» в категории «Специалист».

Это не первая победа Эльвира Асбапова. За годы учебы в УГАТУ молодой принимал активное участие в различных технических конкурсах, был удостоен именных стипендий. В июне этого года успешно защитил магистерскую выпускную квалификационную работу по направлению «Мехатроника и робототехника» (научный руководитель – профессор Константин Кульга) и завершил обучение с красным дипломом.

Теги: УГАТУ, инженер, конкурс
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии под колесами поезда погибла 15-летняя девушка
На станции Янаул накануне утром во время следования грузового поезда была смертельно травмирована 15-летняя девушка. Издание «Янаульские зори», ссылая
Минпром Башкирии попросил 500 млн рублей для «реанимации» легкой промышленности
Для реализации комплексного плана мероприятий по развитию легкой промышленности в Башкирии необходимо рассмотреть возможность ежегодного выделения из ре
По следам Хайруллиной: в Уфе сотрудница банка присвоила более 43 млн рублей
Главное следственное управление МВД по Башкортостану при расследовании ранее возбужденного уголовного дела о хищении из кассы банка «Открытие» в Калинин
Башкирский спектакль «Зулейха открывает глаза» закрыл Вампиловский фестиваль в Иркутске
Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури вернулся из Иркутска. Актеров и постановочную группу переполняют эмоции от того, что они побывали на р
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть