Фото: ОНФ по РБ



Фото: ОНФ по РБ

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе из-за отсутствия тротуаров ученикам приходится идти в школы по проезжей части. С жалобой в региональное отделение Общероссийского народного фронта обратились родители юных уфимцев.

Дорога в школу №19 и Аксаковскую гимназию №11 пролегает через улицы Большая Московская и Менделеева (на участке между домами №11 и №15/1).

К созданию улично-дорожной сети вблизи этих школ вопросов нет, со стороны улицы Менделеева все требования выполнены, сообщили активисты фронта после проведенного рейда.

﻿«А вот для ребят, которые проживают в домах внутри квартала, дорогу в школу сложно назвать безопасной. Тяжело передвигаться без тротуаров и пожилым людям, и мамам с колясками», — отметил член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Альберт Хакимов.

Данный район активно застраивается, увеличивается автомобильный трафик. В утренние и вечерние часы движение транспорта на нерегулируемом участке создает опасность для пешеходов. Зимой из-за снега проезжая часть становится уже, и ситуация усугубляется.

В связи с этим ОНФ призывает администрацию Уфы включить в программы по благоустройству создание пешеходных зон через эти междворовые территории. Также «фронтовики» обратились в ГИБДД с просьбой взять на контроль маршрут следования школьников в эти учебные заведения.