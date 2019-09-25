Башкирия в федеральных СМИ: На случай ЧС; о чем мечтал наставник «Уфы»; тропою индейцев

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия завоевала первые места в региональном этапе всероссийских профессиональных премий «События России» и «Маршруты России» и получила путевку в финал.

«Тропою евразийских индейцев». В Новосибирске прошел первый региональный этап всероссийских профессиональных премий «События России – 2019» и «Маршруты России – 2019», сообщают «Известия» и уточняют, что мероприятия проходят в рамках реализации федерального проекта «Гостеприимная Россия», инициированного Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма при поддержке Минэкономразвития РФ и Ростуризма. На участие в региональном этапе были поданы заявки из четырех федеральных округов: Дальневосточного, Сибирского, Приволжского и Уральского. В итоге, по данным издания, Башкирия победила сразу в двух номинациях премий. Так, тур «Тропою евразийских индейцев» Республики Башкортостан ПФО занял первое место в региональном этапе премии «Маршруты России» в номинации «Приключенческий маршрут». Фестиваль ловли раков «Иштуган» Республики Башкортостан ПФО завоевал первое место в региональном этапе премии «События России» в номинации «Культура. Народные гулянья и праздники». Победители получили дипломы, а также путевку в общероссийский финал, который состоится в Москве, рассказали в газете.

В устойчивой позиции. Эксперты холдинга «Минченко консалтинг» в докладе «Госсовет 2.0. Рейтинг политической устойчивости глав регионов» проанализировали позиции губернаторов по итогам прошедшего единого дня голосования и представили прогноз изменений в губернаторском корпусе до 2020 года, пишет «Коммерсантъ». «Наиболее устойчивы, по мнению экспертов, позиции избранного губернатора Забайкалья Александра Осипова, он лидирует в рейтинге. Денис Паслер (Оренбургская область) и Радий Хабиров (Республика Башкортостан) лидируют среди глав регионов ПФО», — говорится в сообщении. Среди тех, кому грозит досрочная отставка, эксперты называют Михаила Игнатьева (Чувашия), Наталью Комарову (ХМАО), Владимира Илюхина (Камчатский край), Рустама Минниханова (Татарстан). Сообщается, что в 2020 году выборы глав регионов пройдут в 17 субъектах. В связи с этим эксперты советуют «изучить наиболее успешные губернаторские кампании 2019 года». Отмечается, что максимум поддержки на прошедших выборах получили глава Башкортостана Радий Хабиров, Владимир Владимиров в Ставрополье и Бату Хасиков в Калмыкии. Проанализировав технологию губернаторских избирательных кампаний этого года, эксперты выявили три модели политического менеджмента. «Во-первых, это кампании, сосредоточенные на уникальном образе кандидата власти — как, например, кампания Радия Хабирова в Башкирии. Во-вторых, кампании, направленные на ротацию местных политических элит, например кампания Игоря Бабушкина в Астраханской области. В-третьих, инерционные кампании, направленные на чуть большую, чем обычно, медийную подсветку решения рутинных административных задач и социологически значимых проблем», — рассказали в издании.

Большой резерв на случай ЧС. Общий объем накопленных финансовых резервов в регионах России на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в 2019 году увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем на 3%, превысив 91 млрд рублей, передает РИА Новости сообщение МЧС РФ. Отмечается, что «самый большой резерв финансовых ресурсов имеет Москва — 60 млрд рублей, или 65,5% от суммарного объема по стране. Далее идут Татарстан (5,61 млрд) и Башкирия (3,36 млрд)». Наименьшие денежные запасы на случай ЧС имеет Еврейская автономная область – всего 9,3 млн рублей.

Суд с Росприроднадзором. «Арбитражный суд Башкирии 29 октября 2019 года начнёт рассматривать иск крупнейшего в России производителя соды — АО «Башкирская содовая компания» из Стерлитамака. Ответчиком в деле выступает управление Росприроднадзора в РБ. Истец пытается взыскать излишки платы за негативное воздействие на окружающую среду», — передаёт ИА REGNUM, уточнив, что иск «о взыскании излишне уплаченной платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год в размере 3 084 341 рубля 71 копейки» был подан в арбитраж 27 августа. Отмечается также, что «в апреле 2019 года суд уже удовлетворил требование АО о взыскании излишне уплаченной платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2016, 2017 годы в размере 10 872 445 рублей». «Башкирская содовая компания» сегодня занимает в стране первое место по производству кальцинированной и пищевой соды, а также единственная производит ряд химтоваров, добавили в REGNUM.

Об умных шлагбаумах и домофонах. «Лента.ру» информировала, что «жители Башкирии уже сейчас могут улучшить условия проживания при помощи гаджетов для ЖКХ». Эта тема обсуждалась экспертами в рамках круглого стола, организованного газетой «Коммерсантъ», на которой гендиректор «Башинформсвязи» Сергей Алферов рассказал, «что среди таких гаджетов уже есть системы видеонаблюдения, умная домофония с распознаванием лиц, счетчики и специальные датчики, а также возможность дистанционного управления различными вещами». «На придомовых территориях есть возможность установить умные шлагбаумы, которые могут распознавать автомобильные номера, либо работать через мобильные телефоны. Существуют антивандальные скамейки, к которым можно подключить гаджеты», — отметил Алферов. По мнению экспертов, такие проекты можно разрабатывать на уровне муниципалитетов, а получить финансирование для них — по программе «Умный город» нацпроекта «Жилье и городская среда». По данным издания, общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

В Уфе коммунальных должников заставили убирать квартиру-помойку. Как рассказывают «Вести.ру», в столице Башкирии до суда дошла очередная история с квартирой, где владелец годами копил хлам у себя дома. Сообщается, что на мужчину и его антисанитарную квартиру пожаловались соседи, в итоге управляющая компания обратилась в суд, который и обязал собственника привести жилье в надлежащее состояние. Однако мужчина отказался вывозить мусор. В итоге для уборки привлекли коммунальную организацию и коммунальных должников – для них расчистка хлама стала административным наказанием, уточняется в материале.

У него была мечта. Матч ТВ передает, что главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о возможном варианте возглавить московский «Спартак». «У меня мечта в жизни была одна — играть в «Спартаке». Я ее осуществил, когда попал туда в 1993 году. А больше у меня никакой мечты не было. Была и есть работа», — рассказал Евсеев, отметив: «На сегодня работаю в «Уфе» и очень рад, что нахожусь на своем месте. А что произойдет завтра — никто не знает».

В 10-м туре РПЛ «Уфа» обыграла «Спартак» (1:0) и завоевала три очка, напомнили на телеканале и привели слова гендиректора клуба Шамиля Газизова после победы над «Спартаком»: «Если красно-белые решат пригласить Евсеева — препятствий чинить не станем. Будем только горды, что еще один наш тренер возглавит топовый клуб в РПЛ».