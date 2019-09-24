Фото: ИА «Башинформ» Землячество Башкирии презентовали в правительстве Москвы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В правительстве Москвы состоялась презентация землячества Башкортостана. Мероприятие прошло в рамках Московского координационного совета региональных землячеств. В числе ключевых обсуждался вопрос сохранения поколенной памяти и популяризации культурного и исторического наследия родного региона в столице, сообщили в пресс-службе полпредства Башкирии в Москве.

Руководитель землячества Башкирии Инга Юмашева рассказала об основных направлениях деятельности башкирского землячества и ключевых мероприятиях, которые были организованы в Москве. В 2019 году под эгидой празднования 100-летия Республики Башкортостан в Москве прошел традиционный праздник Сабантуй, который собрал свыше 350 тысяч гостей. В московском метрополитене была организована выставка «Монисто» башкирской фотохудожницы Гульназ Галимуллиной. Самым ярким и наиболее значимым мероприятием стала презентация Башкирского культурного центра, которая была организована силами землячества в рамках проведения Дней Республики Башкортостан в Москве. В большом амфитеатре парка «Зарядье» самодеятельные творческие коллективы наряду с профессиональными артистами продемонстрировали уникальность башкирской культуры.

Также в текущем году члены Башкирского землячества приняли организованное участие в шествии «Бессмертный полк». Инга Юмашева предложила провести парад землячеств в рамках шествия «Бессмертный полк» в 2020 году, идея была поддержана Департаментом национальной политики и межрегиональных связей.