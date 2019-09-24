Фото: сайт администрации Уфы Башкирия может стать экспериментальной площадкой для создания мультиплекса Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Сочи с 21 по 27 сентября проходит форум современной журналистики «Вся Россия-2019». В нем участвуют представители СМИ специалисты пресс-служб, общественные и политические деятели, в том числе делегация из Башкортостана.

На форуме первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский выступил с инициативой. Он предложил провести эксперимент в нескольких субъектах России по созданию аналогов региональных мультиплексов (набор телевизионных и радиовещательных каналов, передаваемых по одному цифровому каналу), чтобы региональные каналы после отключения аналогового телевидения могли вещать в цифре, а не уходили на кабельные частоты, сообщает ТАСС.

Участники обсудили дальнейшее развитие регионального телевидения после отключения аналогового вещания. Руководители региональных и муниципальных телеканалов высказали свои опасения относительно последствий отключения аналогового вещания в России. Среди них они назвали «невозможность вещания на национальном языке в случае эфирных врезок и и продажи рекламы». Поэтому представители регионального телевидения предложили создать региональный мультиплекс в пилотном режиме.

Сергей Боярский подчеркнул, что это имеет особое значение для национальных республик, жители которых предпочитают получать информацию из программ региональных телеканалов, в том числе на национальных языках.

«Об этом просили Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Якутия и другие регионы, и я считаю правильным дать им право на проведение эксперимента», — сказал депутат.

По его мнению, «это наиболее жизнеспособное предложение среди многих прочих».

Замглавы администрации Уфы, бывший директор канала и председатель Ассоциации городских телерадиовещателей России Алина Сулейманова, которая также принимает участие в форуме, заметила, что многие субъекты самостоятельно готовы финансировать создание мультиплексов, но для вещания региональных телеканалов нужна частота.

«Поэтому мы выступили с предложением дать возможность нескольким регионам сделать мультиплекс. После отключения аналога зрители могут видеть только 20 федеральных каналов, а региональные остаются только в кабеле. А нам нужно, чтобы зритель видел 20 кнопок федеральных и 21 кнопку в цифровом мультиплексе, что даст возможность показывать в регионе еще 10 телеканалов в хорошем разрешении», — сказал она.

По ее словам, в Уфе в 2017 году совместными усилиями руководителей городских телекомпаний страны была создана «Ассоциация городских телерадиовещателей», в состав которой вошли более 30 телекомпаний. Одним из учредителей АГТ стала Национальная ассоциация телерадиовещателей, главная цель которой — сохранение муниципальных телеканалов.

«На тот момент по стране фактически массово начали закрываться городские каналы. Причин оказалось множество. Уже тогда все кабельные операторы были обязаны, следуя федеральному закону, безвозмездно размещать на 21-й кнопке в кабеле телеканал субъекта, выигравший конкурс и получивший статус обязательного общедоступного. Мы все понимали, что эта некая полумера. Мы хотели мультиплекс для наших более крупных региональных вещателей, например, для канала БСТ в Башкортостане, но в тот период закон о 21-й кнопке уже был победой», – сообщила Алина Сулейманова.

Региональные телеканалы служат населению на уровне субъекта, федеральные — страны, а местные, городские вещатели нужны населению именно в муниципалитетах. В этом вопросе есть ряд важных деталей. Так, отдавая приоритет только федеральным или региональным каналам, зритель не находит ответов на вопросы местного значения.

«Поддержка в виде постоянного присутствия на 22-й кнопке, как обязательного общедоступного канала, позволит городским телеканалам развиваться и эффективней решать вопросы информирования своей аудитории. Ситуация в стране начала решаться в пользу городских вещателей», — заявила замглавы мэрии Уфы.

По информации пресс-службы городской администрации, 6 июня 2019 года Президент России Владимир Путин подписал документ о внесении изменений в статью 32 Закона РФ «О средствах массовой информации». У городских телевещателей появилась возможность выиграть федеральный конкурс на муниципальный обязательный общедоступный телеканал. Многие вещатели хотели это сделать уже в 2020 году с объявлением конкурса.

«Это должен быть канал с местными новостями, собственного программирования, вещающий 24 часа в сутки, с использованием национального контента на национальных языках. Но, 29 августа 2019 года Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций России разместило на Федеральном портале проектов нормативно-правовые акты по 22-й кнопке. У экспертов в сфере ТВ вызвал вопрос один из пунктов проекта постановления, который может снять экономическую нагрузку с операторов связи и переложить ее на вещателей», — заявила спикер.

Завершая выступление, Алина Сулейманова обратилась к коллегам с предложением.

«По итогам нашей работы предлагаю внести в итоговую резолюцию Союза журналистов России обращение к Правительству Российской Федерации и Председателю Госдумы о принятии того варианта Постановления о 22-й кнопке, который исключает возможность возложения оператором на вещателя расходов по реконструкции сети вещания внутри муниципалитета», — сказала она.

Работа форума современной журналистики «Вся Россия-2019» продолжится до 27 сентября.