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В Уфе женщины могут бесплатно обследоваться на вирус папилломы человека

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе женщины могут бесплатно обследоваться на вирус папилломы человека Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

До конца 2019 года каждая женщина в возрасте от 30 до 39 лет, получающая медицинские услуги по ОМС по Уфе, может пройти бесплатное обследование на ВПЧ (папилломавирусы человека) в женской консультации города.

Обследование женщин с участием гинекологов женских консультаций реализуется в рамках обязательного медицинского страхования.

Папилломавирусы человека — группа вирусов. В настоящее время известно уже более 600 типов (штаммов) папилломавирусов, обнаруженных у человека. Эти вирусы известны достаточно давно, именно они вызывают бородавки. Более 40 типов ВПЧ могут вызвать поражение аногенитального тракта (половые органы и перианальная область) мужчин и женщин. Одни из них безвредны, другие вызывают бородавки, некоторые — рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов. Таким образом, именно женщины являются самыми уязвимыми для ВПЧ.

Теги: здравоохранение, ВПЧ, обследование, женская консультация
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