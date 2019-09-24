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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В городе Вунгтау прошла встреча выпускников УГНТУ

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГНТУ

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

В вьетнамском городе Вунгтау прошла встреча выпускников Уфимского государственного нефтяного технического университета. На встречу, организованную сообществом выпускников вуза, пришли не только бывшие студенты УГНТУ, но и члены их семей.

Выпускники Уфимского нефтяного вспоминали о прекрасном, незабываемом времени, проведенном в России, а также выразили благодарность своим преподавателям и друзьям за помощь и поддержку в преодолении трудностей студенческой жизни. Знаковым событием этого мероприятия стало знакомство с молодым поколением выпускников, окончивших УГНТУ в 2017-2019 годах.

На встрече, проходившей в теплой дружеской атмосфере, бывшие студенты УНИ и УГНТУ рассказывали не только о своей работе и карьере, но и о своих семьях, о своей жизни, ведь такие мероприятия – это прекрасный повод поделиться друг с другом новостями и укрепить дружеские отношения.

Среди выпускников УГНТУ 176 граждан Вьетнама, 13 человек успешно завершили учебу в аспирантуре и защитили кандидатские диссертации. На сегодняшний день в вузе обучаются 60 вьетнамских студентов.

Давние партнерские отношения связывают Уфимский государственный нефтяной технический университет с одной из крупнейших в мире нефтяных компаний СП «Вьетсовпетро». В 2014 году состоялся первый выпуск дипломированных специалистов (шесть человек), обучавшихся по контракту с СП «Вьетсовпетро».

В ноябре 2017 года создано Общество башкирско-вьетнамской дружбы, сопредседателем которого является ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин. Задачами общества являются укрепление сотрудничества в культурной, образовательной и научной сферах.

Теги: УГНТУ, Вьетнам
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