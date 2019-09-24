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В Башкирии заблокируют интернет-сайты с запрещенной информацией

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии заблокируют интернет-сайты с запрещенной информацией Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Семь интернет-ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию, потребовала заблокировать прокуратура Чекмагушевского района Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

При мониторинге интернет-сайтов прокуратурой Чекмагушевского района были обнаружены семь сайтов с запрещенным контентом. По данным ведомства, на сайтах была размещена информация, способная побудить молодое поколение к совершению преступлений, участию в антиобщественных действиях, а также имела место пропаганда криминального образа жизни среди молодежи.

Сайты находились в свободном доступе, пароль и регистрация не требовались.

Прокуратура Чекмагушевского района направила в суд иски о признании информации, содержащейся на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и их блокировке. Суд согласился с доводами истца и удовлетворил его требования.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, решения суда будут направлены в органы Роскомнадзора для исполнения, после вступления их в силу с точки зрения закона.

Теги: запрещенные сайты, Роскомнадзор
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