Башкирия в федеральных СМИ: Спецоперация «роды», электробусы для Уфы, возмущение Евсеева

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Чиновники в Поволжье: как обстоят дела с государственными служащими и будут ли сокращения?

Сократить нельзя оставить. Как передает ИА REGNUM, и россиян, и чиновников всколыхнула информация о планах массово сокращать госслужащих. Это анонсировали в Минфине РФ. Однако, по мнению экспертов, «при каждом подобном объявлении численность чиновничьего аппарата только увеличивается даже на фоне заявлений о недокомплекте». REGNUM рассмотрел, как в ПФО обстоят дела с госслужащими, и сообщил, что, по данным Росстата, в целом за 2018 год ни в одном регионе не было 100% укомплектованности среди служащих. Наиболее близки к этому были в Мордовии, где укомплектованность муниципальными служащими 97,6% — 2169 человек, в Пензенской области — 97,5% (2516) и Башкирии — 97,4% (7422). В сегменте региональной власти наиболее укомплектована чиновниками этого звена опять же Мордовия — 97% (1018 человек). В сегменте «федерального звена» выше всех показатель в Чувашии — 94,6% (3230 человек). При этом больше всего федеральных чиновников в Нижегородской области — 8988 человек (89,5%), далее идут Татарстан — 8191 (91,7%) и Башкирия – 8081 (92,7%). По данным агентства, «средние зарплаты у региональных служащих Поволжья по итогам прошлого года выросли относительно 2017 года на 12%, до 50,8 тыс. рублей. В Татарии, Мордовии и Башкирии при этом рост был свыше чем на 20%», говорится в сообщении и отмечается, что «по итогам 2018 года, в Поволжье было почти 163 тыс. служащих разного звена.

Миллионы на устранение последствий урагана. «Фонд социальных целевых программ Башкирии выделил четыре миллиона рублей на ликвидацию последствий шквалистого ветра», — передает ОТР и напоминает, что ураган бушевал в регионе 19 сентября. «Тогда 158 населенных пунктов остались без электричества, были повреждены кровли 20 зданий. Ветер валил деревья и рекламные щиты. Повреждения получили несколько десятков автомобилей». Отмечается, что деньги на ремонт перечислят в самое ближайшее время.

Успех гарантирован. Российские города Уфа и Красноярск имеют хорошие инфраструктурные и логистические возможности для успешного проведения взрослого и юниорского чемпионатов мира по борьбе. Такое мнение высказал ТАСС президент Объединенного мира борьбы серб Ненад Лалович. Сообщается, что взрослый чемпионат мира по борьбе пройдет в Красноярске в 2022 году, юниорский — в 2021 году в Уфе. «Требуемые инфраструктурные и логистические возможности у этих городов есть», — отметил Лалович и напомнил, что определены столицы почти всех крупнейших турниров 2020-2022 годов. Первый в новом олимпийском цикле чемпионат мира пройдет в Осло. Рим примет чемпионат Европы в 2020 году, польский Катовице — в 2021-м.

Электробусы для Уфы. Также российские города решили избавить от устаревшего общественного транспорта, узнала «Лента.ру». «На смену рассыпающимся автобусам, троллейбусам и трамваям придет новая техника, в том числе ультрасовременные электробусы. Для этого предлагается осуществить масштабный проект на два триллиона рублей, а деньги в том числе взять из Фонда национального благосостояния», — рассказывает издание о проекте государственного масштаба. Сообщается, что «инициатива принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ. При этом предполагается, что к каждому городу, который попадет в программу, будет индивидуальный подход. Так, в ВЭБ.РФ констатировали, что, например, «в Екатеринбурге, Твери, Саратове, Казани, нужно больше средств бросить на обновление трамвайного парка. А для 15 городов, в том числе Омска, Самары, Краснодара, Красноярска и Уфы, планируется, помимо прочего, закупить 1,9 тысячи электробусов».

Нет проблем. В Башкирии глава сельсовета села Алатаны Ринат Сафуганов заявил INTERFAX.RU, что «никто не отказывался принять в детский сад двухлетнюю девочку с деформацией черепа и сросшимися пальцами рук. По его словам, в садике на 14 мест заняты девять, проблем с приемом туда девочки нет. Родители ребенка раньше не просили принять ее в сад ни письменно, ни устно», добавил Сафуганов. «Ранее сообщалось, что двухлетнюю девочку отказались принять в местный детский сад, заявив, что она "распугает всех воспитанников"», — напомнили в агентстве об инциденте. «Также выяснилось, что мать ребенка Светлана Захарова не успела продлить для нее инвалидность и лишилась социальных выплат. Скандал вокруг этой семьи подняли волонтеры». По данным агентства, «в Минздраве Башкирии обещали положить девочку в стационар для обследования и выразили готовность направить ее в профильный федеральный центр, где ей смогут оказать высокотехнологичную медицинскую помощь».

Спецоперация «роды». Тем временем незабываемые впечатления на всю жизнь получили супруги из Уфы, которые готовились стать родителями. Как передали на НТВ, ради внезапно начавшей рожать уфимки экипаж ДПС устроил спецоперацию. В сюжете говорится, что будущие родители Батталовы обратились за помощью к экипажу ДПС, так как роды у женщины начались настолько неожиданно, насколько это вообще возможно. «В дежурной части оперативно дали зеленый свет на проведение приятной спецоперации, и инспекторы, включив проблесковые маячки, чрезвычайно быстро сопроводили родителей в больницу». В итоге на дорогу в роддом ушло всего 7 минут, а через 40 минут родился абсолютно здоровый мальчик. На выписку молодые родители пригласили оказавшего им помощь старшего лейтенанта Земфира Хисамутдинова. По словам инспектора, ничего сверхъестественного он не сделал. «Я сам отец, у меня на подходе второй ребенок, как можно в такой ситуации отказать? Конечно, сразу посодействовали», — цитирует «гаишника» НТВ.

Возмущение Евсеева. RT выяснял, о чём говорили в ходе 10-го тура РПЛ, и сообщил, что, в частности, «капитан национальной сборной и форвард «Зенита» Артём Дзюба вновь подтвердил реноме самого популярного футболиста России. На этот раз фанаты обсуждали реакцию нападающего на отмену гола сине-бело-голубых в ворота «Рубина». Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев укоризненно отозвался о работе журналистов и экспертов, уделяющих мало внимания успехам его команды, а болельщики московского «Динамо» устали мириться с поражениями клуба и прямо с поля вызвали игроков на непростую беседу». Сообщается, что «программа 10-го тура открылась в Уфе, где местный клуб нанёс досадное поражение столичному «Спартаку». «Сразу после финального свистка главный тренер уфимцев Вадим Евсеев в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» колко высказался относительно работы эфирной бригады», — рассказали на телеканале. «Обыграла «Уфа» «Ростов» — два слова про нас, пятьдесят про ростовчан. Обыграла «Уфа» «Зенит» — два слова о нас и двести о гостях. Сейчас будет всё то же самое. Всё про «Спартак». Привет студии!» — обратился к журналистам Евсеев. По данным RT, посыл тренера был сразу же услышан. Одним из первых на укоры уфимского наставника отреагировал Георгий Черданцев. «Вадим! Обещаю! В моей следующей программе — только об «Уфе», — написал комментатор в своём Twitter.