Фото: ГК «Первый Трест» В ЖК «Уфимский Кремль» открыты продажи квартир в новой секции Фото: ГК «Первый Трест»

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

ГК «Первый Трест» не только сдаёт дома в срок, но и идёт с опережающими темпами. В июне этого года в жилом комплексе «Уфимский Кремль» была введена в эксплуатацию первая очередь строительства литера 22. Важно отметить, что дом сдан на 6 месяцев раньше запланированного срока. И на сегодняшний день счастливые дольщики получают ключи от своих новых квартир.

Для тех, кто не успел купить квартиру в первых трёх секциях литера 22 в жилом комплексе «Уфимский Кремль», но очень хочет жить в настоящем центре, есть отличные новости. Открыты продажи квартир в новой секции Г литера 22. Покупателям недвижимости в жилом комплексе будут доступны все плюсы современного комфортного жилья в сочетании с достоинствами проживания в историческом центре Уфы.

В продаже представлен широкий выбор квартир – от небольших студий до просторных четырехкомнатных – площадью от 27,17 до 83,92 кв м. Современные, продуманные и функциональные планировочные решения предусматривают несколько вариантов метража каждого вида квартир.

Создавая этот проект, специалисты ГК «Первый Трест» тщательно продумали каждую деталь и учли все современные тенденции архитектуры. Фасад в современном европейском стиле, высокие потолки от 2,7 метра, функциональные планировки, колясочная на первом этаже, трехуровневый подземный паркинг, на каждый уровень которого можно спуститься на лифте прямо с жилого этажа, автономная котельная, просторный холл с дизайнерской отделкой и многое другое – все это призвано сделать жизнь в этом доме по-настоящему комфортной.

Выбирая жилой комплекс «Уфимский Кремль», покупатель получает возможность одновременно находиться рядом с тихими скверами и деловыми центрами. Пешие прогулки по исторической части города, завтраки в уютных кафе, посещение театров и музеев, утренние пробежки в зеленых скверах и семейные пикники в парках – все это станет ближе.

Семьи с детьми оценят близость лучших учебных заведений, ведь в пешей доступности шесть детских садов, две школы, гимназия, два лицея и ведущие университеты республики.

А для любителей активного образа жизни будет открыт фитнес-центр нового поколения. На площади более 5 000 кв м. расположатся три бассейна, в том числе и уникальный бассейн для грудничков, залы для силовых и групповых тренировок, а так же уличная площадка для игровых видов спорта и занятий Outdoor.

Магазины, косметология, салоны красоты и SPA-комплекс с настоящей русской печью и уникальной зоной хамама – всё это планируется в многофункциональном центре KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR, который строится прямо на территории жилого комплекса «Уфимский Кремль».

Для покупки квартиры в жилом комплексе «Уфимский Кремль» вы можете воспользоваться материнским капиталом, жилищными сертификатами или с помощью ипотечного брокера подобрать удобные условия ипотечного кредитования, ведь все жилые комплексы ГК «Первый Трест» аккредитованы в 17 ведущих банках страны.

Также для покупки можно использовать деньги от продажи старой недвижимости, воспользовавшись услугой Trade-in: застройщик абсолютно бесплатно поможет с продажей старой жилплощади.

«Захотелось переехать в центр? Звоните 8 (347) 222-0-111, и наши менеджеры с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Если же вы хотите поближе познакомиться с объектом и своими глазами увидеть, как он будет выглядеть, приезжайте к нам в офис продаж и наши менеджеры проведут для вас экскурсию по территории «Уфимского Кремля» и уже сданным секциям 22-го литера. Их мы ввели в эксплуатацию на шесть месяцев раньше планируемого срока!», – рассказала PR -менеджер ГК «Первый Трест» Наталья Всесвятская .

Всех, кого заинтересовала возможность приобретения квартир в ГК «Уфимский Кремль», ждут в офисах продаж по адресам:

г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20/1

ул. Коммунистическая, 78

ул. Коммунистическая, 107 и ТЦ «Мега».

Офис продаж вторичной недвижимости и Trade-in находится по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 68.