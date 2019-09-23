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В Башкирии к 2024 году ликвидируют 24 незаконные свалки

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии к 2024 году ликвидируют 24 незаконные свалки Фото: автор

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в рамках регионального проекта «Чистая страна» к 2024 году будут ликвидированы 24 несанкционированные свалки в границах городов, сообщил и.о. министра экологии Урал Искандаров.

С начала года приступили к ликвидации 16 свалок администрации Уфы и Нефтекамска. В настоящее время ликвидировано 13 свалок, в том числе девять в Уфе и четыре в Нефтекамске. До конца III квартала запланирована ликвидация оставшихся трех свалок за счет собственных средств муниципалитетов.

Также в рамках данного регпроекта предусматривается ликвидация трех наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Это свалка промышленных отходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе, Семеновская золотоизвлекательная фабрика в Баймакском районе и шламонакопители на территории бывшего предприятия «Уфахимпром».

В срок до 2024 года запланировано строительство 16 мусоросортировочных комплексов и двух объектов по утилизации ТКО. Четыре мусоросортировочных комплекса в Дуванском, Дюртюлинском, Янаульском, Благоварском районах планируется построить с привлечением средств федерального бюджета по программе софинансирования, остальные — за счет финансирования регоператоров и операторов по обращению с ТКО, доложил Урал Искандаров.

Теги: несанкционированные свалки, ликвидация свалок
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