Фото: скриншот видеотрансляции В Башкирии собрали более 24 млн рублей штрафов за парковку на газонах Фото: скриншот видеотрансляции

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

С апреля по сентябрь в Башкортостане собрано 24,7 млн рублей штрафов за парковку на газонах, сообщил и.о. председателя Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле на оперативном совещании в Правительстве республики.

Всего за этот период административными комиссиями выявлено 33 тысячи случаев размещения транспортных средств на озеленённых и иных территориях. К ответственности привлечены свыше 19 тысячи человек. «Лидером» по количеству правонарушений является Уфа, где зафиксировано 17,8 тысячи случаев парковки на газонах.

По словам Владимира Спеле, количество автомобилей, паркующихся на озеленённых площадках, снижается. Этому способствует проводимая муниципалитетами работа по организации парковок и установке ограждений для газонов.

«Мы с вами приняли закон и договорились, что подавим хамское поведение некоторых автолюбителей, которые паркуются нахально и нагло, — сказал Радий Хабиров. — Сейчас констатируем, что люди постепенно начали парковаться нормально. Жители в республике гораздо более дисциплинированные, чем в других субъектах. Будем считать, что они нас услышали и пошли навстречу. Но простор для деятельности административных комиссий ещё есть».

Радий Хабиров также отметил, что нужно продолжать установку ограждений озеленённых территорий и создавать асфальтированные парковки. Эти темы Глава республики предложил обсудить на ближайших оперативных совещаниях.