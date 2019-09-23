Фото: Соцсети В Уфе выпал первый снег: горожане делятся фото и видео Фото: Соцсети

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жители Уфы в социальных сетях делятся первыми фотографиями и видео снега. Как и обещали синоптики Башгидрометцентра, осадки пришлись на начало последней недели сентября. Пороша наблюдалась в северных районах столицы республики и в районе аэропорта.

В этом году первый снег порадовал уфимцев раньше, чем в 2018-м. В прошлом сезоне первый временный снежный покров установился после 1 октября.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что сегодня по поручению главы Башкирии Радия Хабирова все социальные и жилые объекты до 20.00 должны быть подключены к отоплению. Региональное МЧС предупреждает о заморозках и усилении ветра.