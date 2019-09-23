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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирская делегация на МРЭФ призвала «реанимировать» российско-молдовские отношения

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ТПП РБ

Фото: пресс-служба ТПП РБ

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

20 сентября в рамках Молдо-российского экономического форума прошла специальная секция, посвященная отношениям республики Башкортостан и Молдовы.

У визита зауральской делегации есть предыстория. Весной этого года президент Молдовы Игорь Додон посетил с официальным визитом Башкортостан. Ответный визит состоялся в рамках МРЭФ. Башкирская делегация получила статус почётной на форуме и полностью его оправдала и численностью, и количеством подписанных соглашений. На форум прибыли 40 представителей Башкортостана.

В состав вошли главы городов, республиканские политики и бизнесмены. Возглавил делегацию исполняющий обязанности вице-премьера республики Андрей Назаров.

20 сентября в рамках Молдо-российского экономического форума прошла секция «Развивая партнерство. Молдова – Башкирия». Темами секции стали торговое партнерство Башкортостана и Молдовы, их экономический и туристический потенциал, функционирование в Башкортостане Молдавского торгового дома, продвижение товаров, выпущенных под брендом «Сделано в Молдове» и «Сделано в Башкирии», студенческие обмены между вузами Молдовы и Башкортостана и многое другое.

Реанимировать и вывести отношения Россия и Молдовы на новый уровень – так обозначил одну из основных задач Форума Андрей Назаров. Глава башкирской делегации назвал инструментами восстановления и укрепления связей двух стран Молдо-российский экономический форум и Молдо-российский экономический Совет, заседание которого состоялось во второй рабочий день форума.

Перейдя непосредственно к теме секции, Андрей Назаров отметил, что Башкортостан входит в десятку самых развитых регионов России, обладает большой территорией, богатыми месторождениями нефти, природного газа, угля, железной руды, меди, цинка, золота. Он подчеркнул, что у региона имеется колоссальный потенциал экономического развития, но уже и сейчас по производительности в ряде отраслей республика занимает первое место в России.

На секции с рассказами о городах Башкортостана выступили глава Сибая Рустем Афзалов, глава Ишимбая Азамат Абдрахманов, глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин и мэр Уфы Ульфат Мустафин.

В ходе работы секции слово взял советник Президента Республики Молдова в агропромышленной области Ион Пержу. Он подчеркнул, что Форум называется Молдо-российским, но фактически это международная встреча. Он также говорил о перспективах партнерства Молдовы и Башкортостана.

«Почему Башкирия? Что может дать Башкирия Молдове? Башкирия может стать примером для других республик и других регионов. А что может дать Молдова Башкирии? В первую очередь – нашу продукцию», – заявил советник Президента Республики Молдова в агропромышленной области Ион Пержу.

«Несмотря на то, что между Россией и Молдовой нет общих границ, Форум показал, что мы умеем возводить надежные мосты между Молдовой и российскими регионами. Отношения между Башкирией и Молдовой с каждой такой встречей укрепляются. И если на первом форуме мы строили этот мост, то сейчас уверенным шагом идем по нему навстречу друг другу. Кроме экономического ренессанса происходит установление новых связей, а крепнущий авторитет Форума является ярким тому подтверждением», — заявил вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Рустам Муратов.

Еще до начала работы Форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Молдова и Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан. В ходе форума были заключены побратимские отношения между Уфой и Гагаузией, Кушнаренковским и Окницким районами, а также Ишимбайским и Бессарабским районами Башкирии и Молдовы. Подписанные соглашения должны стать базой для дальнейшего сотрудничества в рамках новых инвестиционных проектов.

Второй Молдо-российский экономический форум проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября, в нем принимают участие около 1000 человек из 13 стран, в том числе 400 делегатов из России. Участники Форума обсуждают вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Молдовы, развитие региональных проектов, трансфер технологий, развитие туризма, виноделия, агропромышленного комплекса и многое другое.

Теги: Молдова, ТПП
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