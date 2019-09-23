Фото: Depositphotos.com Башкирия в федеральных СМИ: В Уфе самые красивые девушки; льготы укрепляющим здоровье Фото: Depositphotos.com

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии начали выдавать сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов. Деньги можно потратить на лечение в санатории или частных клиниках.

В Башкирии начали выдавать денежные сертификаты родителям, которые воспитывают детей-инвалидов, передает ОТР. «63 млн рублей из бюджета региона планируется потратить на реабилитацию более шести тысяч малышей с ограниченными возможностями. По 42 тысячи рублей уже получили 50 семей, которые воспитывают ребенка с ограниченными возможностями», — говорится в сюжете и отмечается, что сертификатом «можно оплатить услуги массажа, бассейна, услуги рефлексотерапии, услуги логопеда и разные другие формы терапии». Деньги можно потратить на лечение в любом санатории или реабилитационном центре, а также в частных клиниках, находящихся в Башкирии. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», а также в республиканском центре соцобслуживания в Уфе, уточнили на телеканале.

О девочке-инвалиде из Башкирии, которую якобы не приняли в детский сад, в выходные рассказали практически все федеральные СМИ. В частности, «Известия» написали, что «прокуратура Башкирии начала проверку после сообщения о том, что девочку с деформацией лицевых костей не взяли в детский сад, чтобы «не пугала других детей». «На жалобы матери девочки о том, что ей не продлевают инвалидность, в минздраве ответили, что для этого ребенка должны осмотреть челюстно-лицевой хирург и ортопед». Историю девочки из поселка Алатан Стерлитамакского района с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног 20 сентября рассказали в фонде «Радуга добра». «После огласки в администрации детсада согласились принять ребенка, но только после операции на сросшихся пальцах», — напомнили в газете. При этом «в мэрии Стерлитамакского района пояснили, что родители девочки ранее не обращались к руководству сельского детского сада. Заявление с просьбой зачислить ребенка в сад поступило несколько дней назад», — пишет газета «АиФ-Москва».

По данным газеты «Аргументы недели», «девочка из Башкирии с деформированным лицом будет доставлена в Москву для операции. Сейчас двухлетняя малышка проходит обследования». Также этой девочке из Башкирии готова помочь Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, продолжает тему РИА Новости, отметив, что «глава региона Радий Хабиров заявил, что власти помогут решить проблемы девочки, которую не берут в детский сад из-за внешности».

Уфа вошла в Топ-10 мегаполисов, где живут самые красивые девушки. Такой список составило российское турагентство, передает Пятый канал. В результате на первом месте рейтинга, созданного на основе интернет-голосования, «оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Новосибирск. Также в Топ-10 вошли Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Казань, Красноярск, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа», говорится в сообщении.

Льготы при внедрении программ укрепления здоровья. Тем временем в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести налоговые льготы для повышения заинтересованности работодателей в профилактике заболеваемости сотрудников. Об этом узнала «Парламентская газета﻿». Отмечается, что авторами инициативы выступили Курултай Башкортостана и депутат Госдумы Ильдар Бикбаев. Поправками в Налоговый кодекс «предлагается дать плательщикам налога на прибыль организаций возможность включать в состав расходов на оплату труда, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, расходы на внедрение и реализацию программ укрепления здоровья на рабочем месте», пояснили в газете, добавив при этом, что пока «правительство этот проект не поддерживает».

В Уфе массовая драка. Как рассказала «Лента.ру», жители столицы Башкирии устроили массовую драку в местном ТРЦ«Иремель». Видео с инцидентом в воскресенье, 22 сентября, опубликовали многие издания и телеканалы. «На кадрах видно, как толпа мужчин дерется сначала на лестнице, а затем на одном из этажей торгового центра рядом с танцевальным баром. При этом некоторые из участников потасовки лежат на полу», — описали на «Ленте», пояснив, что «драка началась после того, как сотрудники службы безопасности ТЦ отказались пускать группу молодых людей в одно из находящихся там заведений, поскольку те были в состоянии алкогольного опьянения». В итоге участников потасовки доставили в отделение полиции.

Видео этой драки предложили к просмотру на РЕН ТВ.