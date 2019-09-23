Фото: Из архива. ИА «Башинформ» В Башкирии за неделю в ДТП погибли 10 человек Фото: Из архива. ИА «Башинформ»

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ» /.

В Башкирии за неделю в ДТП погибли десять человек. Печальную статистику приводит главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

За неделю произошло 69 автоаварий, 77 человек пострадали, произошло 30 столкновений и 19 наездов на пешеходов.

Инспекторы ГИБДД выявили 16378 нарушений ПДД, задержали 275 нетрезвых водителей; зафиксировали 409 выездов на полосу встречного движения в местах, где это запрещено правилами. В 392 машинах дети путешествовали с нарушением правил.

Водители автобусов допустили 763 нарушения, пешеходы — 436.

363 автомобиля не пропустили пешеходов. Инспекторы также обнаружили 840 фактов неуплаты ранее наложенных штрафов.