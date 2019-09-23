Салават Сагитов обсудил с ректором МГУ Виктором Садовничим вопросы сотрудничества

Фото: пресс-служба БГПУ им. М.Акмуллы



Фото: пресс-служба БГПУ им. М.Акмуллы

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Врио ректора БГПУ им. М.Акмуллы Салават Сагитов 18 сентября с рабочим визитом посетил МГУ, где встретился с ректором главного вуза страны – Виктором Садовничим. В ходе встречи поднимался ряд вопросов.

В первую очередь обсудили подготовку и проведение выездного заседания Президиума Всероссийского Союза ректоров, которое запланировано на февраль 2020 года в Уфе. Напомним, соответствующее предложение было направлено главой республики Радием Хабировым в адрес Виктора Садовничего.

Также руководители вузов обсудили реализацию проекта «Вернадский», который направлен на социально-экономическое и инновационное развитие регионов, эффективное использование передовых достижений образования, науки и технологий. Проект предложен МГУ в целях формирования научно-образовательных консорциумов, интегрирующих возможности ведущих университетов, академических институтов, научных организаций, высокотехнологичных компаний страны и отдельных регионов.

Салават Сагитов представил проект создания на базе Акмуллинского университета регионального научно-образовательного центра современных математических исследований, открытие которого планируется в 2019 году. Ректор Московского университета положительно оценил представленный проект Математического центра, отметив высокий уровень математической школы республики. Цель проекта – восполнение недостатка молодых ученых-математиков, популяризация науки.

Реализация проекта предполагает занятия по современным направлениям математики с ведущими учеными республики. Принимать участие в проекте будут разные группы слушателей: студенты и аспиранты, одаренные школьники и учителя математики. Преподавателями выступят ведущие специалисты Института математики с вычислительным центром УФИЦ РАН, БГПУ им. М. Акмуллы и других вузов Уфы. Также к участию приглашены российские и иностранные ученые.

Кроме того, Салават Сагитов и Виктор Садовничий обсудили возможности сотрудничества вузов в сфере популяризации русского языка. По предложению ректора МГУ на базе Акмулинского университета планируется организовать региональное отделение Общества русской словесности, а также представители БГПУ приглашены к участию во II Съезде Общества, который пройдет ноябре 2019 года в Москве. Башкирский педуниверситет уже имеет серьезный опыт этом направлении, с 2016 года являясь опорным вузом международной волонтёрской программы «Послы русского языка». Программа, инициированная Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина под эгидой Совета по русскому языку при Правительстве РФ, направлена на популяризацию русского языка, культуры и литературы в России и за рубежом, а также развитие и укрепление партнерских связей межвузовского и международного характера, пропаганду культурных ценностей и диалога культур.

В завершении встречи была отмечена необходимость более тесной реализации договора о сотрудничестве между МГУ имени Ломоносова и Башкирским педуниверситетом, подписанного в 2016 году.