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В лесах Башкирии за один день потерялись 11 грибников

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В лесах Башкирии за один день потерялись 11 грибников Фото: автор

УФА, 22 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии около д. Идрисово Салаватского района в лесном массиве 21 сентября потерялись 10 человек, в том числе 1 ребенок. Потерявшиеся оказались жителями городов Тюмени и Екатеринбурга.

На поисково-спасательные работы выезжали спасатели Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе ведомства. Группа путешественников была найдена.

В этот же день около села Балтика Иглинского района потерялся в лесном массиве грибник 1959 года рождения. Спустя некоторое время мужчина также был найден спасателями.

Чтобы избежать неприятностей, Госкомитет по ЧС рекомендует соблюдать ряд правил:

— заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды и оденьтесь по сезону, предупредив о своих планах близких, друзей или соседей.

— изучите заранее место на карте, возьмите с собой мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором и пополненным балансом.

— возьмите с собой рюкзак, в котором должны находиться компас, нож, фонарик, спички или зажигалка в непромокаемой упаковке, необходимы также котелок, продукты питания, воду, полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя.

— не заходите вглубь незнакомой местности, оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту, старайтесь не сходить с тропы. Лучше не ходить в лес одному, а взять с собой человека, который хорошо ориентируется на местности.

— если у вас есть какие-то хронические заболевания, то они могут обостриться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя.

Теги: госкомитет по ЧС
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