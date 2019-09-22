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МЧС по Башкирии предупреждает о порывах ветра до 20 м/с и заморозках

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

МЧС по Башкирии предупреждает о порывах ветра до 20 м/с и заморозках Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС по Республике Башкортостан предупреждает: согласно прогнозу Башгидромета, 23 сентября по Башкирии ожидаются порывы ветра до 20 м/с, заморозки на почве 0,-2.

Жителей республики просят соблюдать правила безопасности при усилении ветра. При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

23 сентября ожидается облачная погода, дожди, местами со снегом. Ветер южный с переходом днем на западный 9-14м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем +4,+9°.

На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в осадках до 500-1000м.

Теги: МЧС, порывы ветра
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