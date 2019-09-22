Башкирская делегация принимает участие в форуме «Вся Россия - 2019» в Сочи

УФА, 22 сен 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Сочи стартовал ХХIII Форум современной журналистики «ВсяРоссия-2019». Это одно из крупнейших мероприятий, где собрались известные журналисты, общественные деятели, политики и предприниматели из разных регионов страны и из-за рубежа.

В форуме «Вся Россия — 2019» принимает участие и делегация из Республики Башкортостан.

В первый день Форума современной журналистики «Вся Россия-2019» открылся выставочный центр, в рамках которого состоялась презентация проекта «Главное фото». Как сообщили в Союзе журналистов России, экспозиция приурочена к 100-летию организации и знакомит с работами фотокорреспондентов из 50 регионов страны.

На церемонии открытия выставки выступил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Он рассказал о важнейших задачах, стоящих сегодня перед российским журналистским сообществом, о новых международных связях.

В рамках форума завершится обсуждение и будет принята Хартия российского журналиста. Этот документ регламентирует этические нормы поведения представителей средств массовой информации в различных ситуациях. Российская хартия отражает основные положения Международной хартии, которая совсем недавно была принята всемирной ассоциацией журналистов, включающей в себя представителей более 180 стран.

Также на форуме будет дан старт новому сайту Союза журналистов России. Журналистам представят новую эмблему Союза. Новый символ — перо на фоне солнца.