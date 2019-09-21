Фото: администрация Уфы, Минэкологии РБ Фото: администрация Уфы, Минэкологии РБ

УФА, 21 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Участниками первого осеннего субботника в Уфе стали более 70 тысяч человек. Всего было привлечено 887 единиц техники. Площадь очищенной территорий составила почти 13 тысяч кв. м. В настоящее время жилищно-коммунальные службы продолжают вывозить собранный мусор, информирует пресс-служба мэрии.

Сегодня же Башкортостан присоединилась к Всемирному дню чистоты и провела акцию «СДЕЛАЕМ2019». Всего масштабную природоохранную акцию провели на 900 площадках в городах и районах республики. Это гражданский проект, цель которого объединить общественные институты, бизнес-сообщества, муниципальные образования, государственные органы и СМИ в одну команду для очистки природы от отходов потребления. Одна из главных задач акции – привлечь максимальное внимание к проблеме засорения отходами окружающей среды и начать двигаться к пути системного решения данной проблемы внедрением института региональных операторов и формированием новой отрасли обращение с отходами.

В прошлом году в акции «Сделаем!» приняли участие 228 тысяч россиян в 300 городах страны. Совместными усилиями представители общественности, власти провели 5,6 тысяч уборок. Самый выдающийся результат тогда показала наша республика: 3171 уборка, 132,7 тысячи участников и 11 тысяч куб. м отходов.