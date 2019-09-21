Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.84 ↓

EUR 70.59 ↑

21 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Участниками первого осеннего субботника в Уфе стали более 70 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы, Минэкологии РБ

Фото: администрация Уфы, Минэкологии РБ

УФА, 21 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Участниками первого осеннего субботника в Уфе стали более 70 тысяч человек. Всего было привлечено 887 единиц техники. Площадь очищенной территорий составила почти 13 тысяч кв. м. В настоящее время жилищно-коммунальные службы продолжают вывозить собранный мусор, информирует пресс-служба мэрии.

Сегодня же Башкортостан присоединилась к Всемирному дню чистоты и провела акцию «СДЕЛАЕМ2019». Всего масштабную природоохранную акцию провели на 900 площадках в городах и районах республики. Это гражданский проект, цель которого объединить общественные институты, бизнес-сообщества, муниципальные образования, государственные органы и СМИ в одну команду для очистки природы от отходов потребления. Одна из главных задач акции – привлечь максимальное внимание к проблеме засорения отходами окружающей среды и начать двигаться к пути системного решения данной проблемы внедрением института региональных операторов и формированием новой отрасли обращение с отходами.

В прошлом году в акции «Сделаем!» приняли участие 228 тысяч россиян в 300 городах страны. Совместными усилиями представители общественности, власти провели 5,6 тысяч уборок. Самый выдающийся результат тогда показала наша республика: 3171 уборка, 132,7 тысячи участников и 11 тысяч куб. м отходов.

Теги: субботник, экоакция Сделаем
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«292 человека всё же погибли...» - Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров написал пост-обращение к жителям республики на своих страницах в соцсетях. В нем он вновь возвращается к вопросам безопасно
Радий Хабиров пообещал лично заняться судьбой двухлетней девочки-инвалида Софьи
Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал лично заняться судьбой двухлетней Софьи Гизатуллиной - маленькой девочки, которая нуждается в повышенном внимани
В Башкирии из-за сильного ветра перевернулась лодка с рыбаком
В Башкирии из-за сильных порывов ветра на озере Чебаркуль около села Давлетово Абзелиловского района перевернулась лодка с рыбаком. Мужчина смог выбрать
В Башкирии найден мёртвым восьмимесячный малыш
В Гафурийском районе Башкирии 17 сентября в одной из семей произошло несчастье. Как рассказал агентству «Башинформ» источник, родители утром обнаружили
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть