Фото: администрация Уфы В Уфе проходит первый осенний общегородской субботник Фото: администрация Уфы

УФА, 21 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 21 сентября, в Уфе проходит первый осенний общегородской экологический субботник. Несмотря на пасмурную погоду, с самого утра на уборку вышли работники жилищно-коммунальных служб города, предприятий и организаций, а также активные горожане, студенты и учащиеся, трудящаяся молодежь.

В течение дня участники субботника очистят территорию города от мусора, опавших листьев, приведут в порядок береговые зоны, парки, скверы, дороги, дворы, газоны, объекты внешнего благоустройства. По традиции активное участие в мероприятии принимают сотрудники администрации Уфы и районов города.

По информации пресс-службы мэрии, осенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению стартовал 10 сентября и продлится до 14 октября. В его рамках также пройдут «санитарные пятницы». Следующий общегородской субботник запланирован на 5 октября.

В дни городских субботников прием отходов, мусора, веток и смета на полигон твердых коммунальных отходов осуществляется бесплатно.

Кроме того, Уфа присоединилась и проводит сегодня экологическую акцию Всемирный день чистоты «#СДЕЛАЕМ2019». Это гражданский проект, цель которого объединить общественные институты, бизнес-сообщества, муниципальные образования, государственные органы и СМИ в одну команду для очистки природы от отходов потребления.

Одна из главных задач акции — привлечь максимальное внимание к проблеме засорения отходами окружающей среды и начать двигаться к пути системного решения данной проблемы внедрением института региональных операторов и формированием новой отрасли обращение с отходами.

В каждом районе Уфы определены площадки по уборке общественных территорий. Каждый неравнодушный к окружающему миру горожанин может поддержать данную акцию и принять в ней активное участие.