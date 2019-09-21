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Какой будет зима в Башкирии - Росгидромет озвучил предварительные прогнозы

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Долгосрочные прогнозы не бывают точными, они сбываются с вероятностью 58-81%. Однако, по предварительным данным синоптиков, нынешней зимой в республике суровых морозов, снежных бурь и экстремальных температур ожидать не стоит. Температурный фон будет находиться в пределах нормы, следует из прогнозов Росгидрометцентра на предстоящие шесть холодных месяца.

Так, среднемесячная температура в Башкирии в октябре составит 3,3 градуса; в ноябре -4,2 градуса; в декабре -10,8 градуса; в январе 2019 -14,8 градуса; в феврале — 13,3; в марте -6 градусов, что несколько выше многолетней климатической нормы.

Тем временем, первый снег в Башкирии возможен уже на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, в выходные с затоком холодных воздушных масс ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха. Столбики термометров опустятся до +8, +9 градусов днем, +3,+4 градусов ночью.

На следующей неделе характер погоды сохранится, в ночные часы температура воздуха понизится ниже нулевых значений. Местами пройдет снег.

Теги: погода
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