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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Красавицы из Башкирии завоевали титулы на конкурсе красоты Мисс Интеграция в Новосибирске

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Новосибирске состоялся Всероссийский конкурс красоты среди девушек, передвигающихся на колясках «Мисс Интеграция». Жительница Уфы Диана Рахматуллина завоевала титул «Мисс Стиль», а участница из Стерлитамака Гузель Бакирова — «Мисс Независимость».

В Новосибирск приехали 14 конкурсанток из Москвы, Абакана, Сургута, Железногорска, Красноярска, Томска, Новотроицка, Уфы, Стерлитамака, Оренбурга, Ярославля, Казани. Темой конкурса стало «Отражение». Участницы конкурса в течении шести дней проживали и готовились к конкурсу в центре реабилитации «ОртоС», который располагается на берегу Бердского залива.

«Участницы прошли насыщенную подготовку, занимались: вокалом, актерским мастерством, хореографией, психологическими тренингами которые были направлены на раскрытие женской энергии. А также проходили различные мастер-классы, например, по созданию гончарных изделий, уходу за собой, стилю. В этом году появился новый конкурс. Участницы вместе со стилистами совершили шопинг в торговый центр. Приобретенные наряды были представлены на финале конкурса и их оценивало жюри, по итогу была выбрана самая стильная конкурсантка», — рассказали организаторы конкурса.

Диане Рахматуллиной 28 лет. Она работает мастером по маникюру и бровистом. Она прошла обучение в лагере лидеров в Крыму и теперь обучает аэробике людей с инвалидностью. Недавно переехала в свою квартиру. Дважды участвовала в конкурсах красоты. Диана представляла проект «Интегрированный интеллектуальный фестиваль «Эрудит 2019».

Гузель Бакировой из Стерлитамака 34 года. Она — сертифицированный мастер-бровист и мастер по молекулярному восстановлению ресниц. Любит шопинг, кулинарию и эксперименты. Гузель была одним из организаторов фестиваля «Здоровая жизнь — 2018» в Стерлитамаке. Помогает Петровскому детскому дому. Представляла социальный проект «Реабилитация маломобильных граждан в бассейне по укреплению опорно-двигательного аппарата».

Теги: конкурс красоты
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