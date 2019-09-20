Радий Хабиров проинспектировал благоустройство уфимских парков «Первомайский» и «Дубки»

Фото: пресс-служба администрации главы РБ







Фото: пресс-служба администрации главы РБ

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

20 сентября глава Башкортостана Радий Хабиров проинспектировал ход благоустройства уфимских парковых зон и проверил исполнение поручений по итогам предыдущей рабочей поездки.

Руководитель региона посетил парк культуры и отдыха «Первомайский» в Калининском районе столицы. Здесь продолжается первый этап реконструкции, предусматривающий расчистку и углубление пруда, обустройство пешеходных и велодорожек, озеленение, монтаж освещения. Радий Хабиров осмотрел, как идет укладка гранитной брусчатки и очистка пруда, пообщался с подрядчиками.

Глава республики также побывал в сквере «Дубки» в Орджоникидзевском районе, где скоро вновь откроется одна из достопримечательностей города – фонтан «Танцующие журавли». Сейчас здесь идет обустройство дорожек, установка бордюров.

Радий Хабиров подчеркнул, что эти парки должны стать образцом комплексного подхода к созданию современной, комфортной и красивой территории для прогулок и отдыха жителей. По словам главы региона, в День республики эти площадки посетят главы всех муниципалитетов, чтобы в дальнейшем тиражировать этот опыт в городах и районах Башкортостана.