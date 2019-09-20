В Минпросвещения объяснили необходимость обязательного ЕГЭ по иностранному языку

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку продиктовано актуальностью языкового владения, а знание иностранного языка – важный и востребованный навык, заявили в Минпросвещения. Но по мнению общественников, сдача экзамена должна проходить на добровольной основе.

В эфире радио Sputnik побывала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она отметила, что многие родители против обязательного экзамена.

«Даже те дети, которые знают иностранные языки на высоком уровне, не могут сдать ЕГЭ на высокий балл без специальной подготовки. Для сдачи ОГЭ надо технически к нему готовиться. Также в стране есть дефицит преподавателей иностранных языков. Раньше по этой причине отменили обязательное изучение второго иностранного языка. Кроме этого, со стороны родителей огромное количество нареканий к качеству преподавания языков в школах. Для родителей – это дополнительные затраты на репетиторов, а для детей – значительные усилия и затраты времени», – сказала Ирина Волынец.

Преподаватель английского языка Галина Белобородова уверена, что для хорошего знания иностранного языка нужно увеличить количество часов по его изучению в школах.

«Конечно, языки надо знать. Но если это не спецшкола, то уроков по изучению иностранного языка там мало. И я так думаю, что ЕГЭ не спасет – знать языки они не будут. А будет только лишняя нагрузка. Дети и так перегружены. А чтобы хорошо знать иностранный язык, надо увеличить количество часов – чтобы дети изучали язык не два раза в неделю, а четыре-пять», – сказала Галина Белобородова в эфире радио Sputnik.