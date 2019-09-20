Фото: администрация г. Уфы В Уфе перекроют участки автодороги по улице Кольцевой Фото: администрация г. Уфы

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе до 25 сентября 2019 года перекроют участки автодороги по улице Кольцевой. Это связано с выполнением ремонта улично-дорожной сети в Уфе, сообщили в мэрии.

Ремонтные работы проводятся на участке от улицы Александра Невского до улицы Адмирала Ушакова в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность ремонтируемого участка составляет 2,45 км.

В данный период изменена схема движения пассажирского транспорта, а движение троллейбусов приостановлено.

На участке дороги возможны затруднения движения. Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, пользоваться интерактивными сервисами, выполнять требования дорожных указателей и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Подрядная организация планирует завершить все работы до конца сентября текущего года.