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20 сентября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В уфимской Черниковке временно ограничат движение автотранспорта

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В уфимской Черниковке временно ограничат движение автотранспорта Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Черниковке временно ограничат движение автотранспорта. Как сообщили в мэрии Уфы, с 15.50 часов 20 сентября до 22.00 часов 26 сентября будет частично закрыто движение по улице Кольцевой на участке от улицы Ульяновых до Шкаповского переулка.

В ходе проведенного обследования тепломагистрали № 3, расположенной вдоль улицы Ульяновых, специалисты ООО «БашРТС» выявили неудовлетворительное состояние плит перекрытий и строительных конструкций проходного канала в месте пересечения тепломагистрали с улицей Кольцевой.

Во избежание обрушения перекрытий канала, обвала проезжей части дороги и возникновения аварийной ситуации в отопительный период, оперативно организованы ремонтные работы с частичным закрытием проезжей части.

Сообщается, что данные работы позволят избежать серьезных аварий на тепловых сетях в осенне-зимний период, когда тепло в квартирах — самый важный ресурс.

Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к работам, от которых зависит надежность теплоснабжения потребителей зимой, а также заранее предусмотреть пути объезда.

Теги: ограничение движения, перекрытие дорог
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