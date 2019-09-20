Обладательницей титула «Мисс Планета 2019» стала молодая мама из Уфы

Фото: ТРЦ «Планета»

Фото: ТРЦ «Планета»

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

На празднике в честь дня рождения ТРЦ «Планета» состоялся финал конкурса красоты «Мисс Планета 2019». Одиннадцать прекрасных девушек Уфы боролись за звание победительницы, но лишь одна по праву получила корону королевы красоты.

Победительница конкурса «Мисс Планета 2019» 24-летняя Алёна Якупова. Девушка профессионально занимается танцами. У Алёны есть большой опыт участия в танцевальных конкурсах, однако в конкурсах красоты девушка никогда раньше не участвовала, и победа стала для нее приятным сюрпризом.

Алёна – молодая жена и мама очаровательной дочки, которой скоро исполнится два года. Вместе с семьей победительница часто бывает в «Планете»: покупает одежду и игрушки для ребенка, посещает кинотеатр. Не забывает и про себя – часто подбирает интересные образы в магазинах любимого торгового центра.

Вспоминая о кастингах и репетициях, предшествовавших финалу конкурса, девушка рассказывает, что главный навык который она получила – не спать, как бы ни хотелось. Особенно Алёне запомнились репетиции дефиле, которые стали для нее новым интересным опытом.

Как использовать свой приз победительница еще не решила, но точно знает, что побалует себя и близких интересными обновками. А маленькая дочка Алёны уже радуется скорому походу в аквапарк по выигранному сертификату.

«Главным моим болельщиком был мой любимый муж. Еще когда мы только узнали о конкурсе, именно он настоял на подаче заявки и потом поддерживал меня на всех этапах. В день финала он находился в зале и, когда ведущий назвал меня победительницей, выбежал на сцену и вручил мне цветы. Поздравляя с победой, муж сказал: «Теперь наша дочка – настоящая принцесса» – рассказывает Алена Якупова.

ТРЦ «Планета» поздравляет Алёну и желает дальнейших побед!