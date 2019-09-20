Фото: Олег Яровиков Хабиров стал Главой, школьные «вопросы», Спиваков: Я чуть не заплакал - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Кто останется за периметром команды Радия Хабирова; известен претендент на пост муфтия; ребенок взаперти с умершей матерью; зампрокурора Москвы согласован на должность прокурора Башкирии; почему Спиваков в Уфе чуть не заплакал; как осужденные за особо тяжкие преступления сдают нормы ГТО; за что начальник районного отдела полиции пойдет под суд. Все главные события недели – в материале агентства «Башинформ».

Радий Хабиров стал Главой Башкортостана

19 сентября в Уфе Радий Хабиров официально вступил в должность Главы Башкортостана. По итогам выборов 8 сентября за него проголосовали 82,02% избирателей. Во время инаугурации глава региона принял присягу, текст которой закреплен в Конституции РБ. В церемонии принимали участие полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, экс-руководители Башкирии Муртаза Рахимов и Рустэм Хамитов, депутаты, представители общественности, информировал «Башинформ». Радий Хабиров объявил, что первым документом, подписанным в новой должности, станет Указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики на ближайшую пятилетку. «Между собой мы называем его «первой пятилеткой развития» и ставим себе амбициозную задачу: за эти годы республика должна войти в число регионов-лидеров по пяти ключевым направлениям — человеческому потенциалу, комфортной среде для жизни, экономическому росту, инвестициям и инфраструктуре, — отметил он. — Мы меняем саму экономическую стратегию — переходим от экономики потребления к экономике развития». Выполнять все поручения и планы будет обновленное правительство. По словам главы региона, «будут внесены точечные изменения в саму структуру правительства, потому что она должна быть настроена под решение тех задач, которые прописаны в «сентябрьском» указе».

Какой будет первая «пятилетка развития» Радия Хабирова — читайте здесь.

Взаперти с мертвой мамой

18 сентября стало известно, что истощенного 6-летнего мальчика, найденного рядом с мертвой матерью, перевели из ЦКБ Янаула в Республиканскую детскую больницу. Состояние здоровья ребенка оценивается как стабильно тяжелое, сообщил «Башинформ». Решается вопрос о его опеке. Ранее, 16 сентября, в одной из квартир Янаула было найдено тело 44-летней женщины. Рядом с ней еле дышал ее 6-летний сын. Первыми тревогу забили воспитатели детсада. С 30 августа они не могли дозвониться до женщины. Причину ее смерти определит экспертиза.

Владимир Спиваков в Уфе: «Я чуть не заплакал»

На этой неделе в Уфе проходил IV Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». Одной из звезд открытия фестиваля стала уроженка Башкортостана, ныне солистка Королевского театра Ковент-Гарден (Лондон) Айгуль Ахметшина, сообщает «Башинформ». «Айгуль Ахметшину я считаю просто явлением. Такого голоса я сейчас просто не знаю, хотя работаю со многими певцами… Когда она сегодня пела арию Далилы, я чуть не заплакал, — признался Владимир Спиваков. — Большое счастье с такими людьми работать, тем более мы оба из Башкортостана». Также маэстро сообщил, что озвучил фильм о Мустае Кариме к празднованию его 100-летия. Премьера состоится в октябре по российскому телевидению. В рамках фестиваля руководитель республики Радий Хабиров наградил выдающегося скрипача и дирижера Владимира Спивакова орденом Салавата Юлаева и поздравил его с 75-летием. «Пусть эта звезда Вас всегда зовет, всегда ведет в Вашу родную республику», — сказал Хабиров.

18 сентября солисты Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова выступили в РДКБ Уфы. 19 сентября на базе уфимского Среднего специального музыкального колледжа Владимир Спиваков встретился с одаренными детьми. «Я считаю, когда дети занимаются музыкой, в которой нет никакой агрессии, есть только добро, красота и гармония, — будущее у Башкортостана должно быть классным», — сказал он после концерта.

Как в Башкирии школу построили с нарушениями…

В Кигинском районе в селе Леуза при строительстве школы допустили нарушения, сообщает «Горобзор». Как выяснилось, компания «Геострой» допустила отклонения в строительстве фундамента и стен школы, в результате чего по ним пошли трещины. В итоге в отношении начальника участка возбуждено административное дело, его оштрафовали на 53 тысячи рублей.

…Детей перевели на «невыносимое» расписание…

Родители учеников стерлитамакской гимназии № 1 рассказали UfacityNews.ru о неоправданно сложном школьном расписании. С началом пятидневной учебной недели они практически перестали видеть своих детей – последний урок заканчивается в 9 вечера. И дело не в том, что выросло количество уроков, просто «расписание звонков составлено «на широкую ногу». Так, учеба начинается в 8:15, хотя можно начинать на 15 минут раньше, говорится в материале, есть перемены по 15 минут и более. Родители беспокоятся, что так дети хуже усвоят информацию и это скажется на шансах успешно сдать ЕГЭ. Также, по их мнению, такой график не лучшим образом повлияет на здоровье детей. Подробнее об этом — здесь.

…И выясняют причины отравления тефтелями

16 сентября стало известно, что после обеда в столовой уфимские школьники почувствовали недомогание и боли в животе. Как передали на БСТ, родители жалуются, что их детей накормили сырыми тефтелями и просроченным йогуртом. Фотографии неаппетитных красных котлет разошлись по соцсетям. Упоминаются лицеи номер 71 и 96 Уфы. В итоге партия мяса, поставщиком которого в 71-й лицей является предприятие Альберта Мухамедьярова, изъята. Похожее блюдо получили и дети известного карикатуриста Камиля Бузыкаева, обучающиеся в 96-м лицее, которые тоже почувствовали себя плохо. Тефтели на фото, сделанных учениками 71-й школы, приготовлены на пищеблоке учреждения. С этого года Центр детского диетического питания является единым оператором, он обеспечивает питанием все школы и детсады. Мясо им поставляют местные производители. По словам проверяющих, технологии приготовления не нарушены. Почему мясные изделия приобрели подозрительный цвет, покажет экспертиза.

Неудобные для власти люди

17 сентября в Уфе прошло первое заседание Совета при Главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Как пояснил «Башинформ», новая общественная структура образована для оказания содействия в обеспечении защиты прав и свобод жителей республики. В ее состав вошли 36 человек. Руководитель республики Радий Хабиров отметил, что на членов СПЧ возложена большая ответственность – «довести до меня всё, что касается нарушения прав человека». Председателем СПЧ стал директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш. «Это смелый шаг со стороны действующей власти, в состав Совета вошли во многом очень неудобные для власти люди», — сказал он.

Кто вошел в СПЧ Башкирии и чем они будут заниматься – читайте здесь.

Начальник райотдела полиции пойдет под суд

46-летний начальник отдела МВД России по Ишимбайскому району Башкирии предстанет перед судом за вымогательство и получение взятки. По данным «Башинформа», летом 2017 года он потребовал от руководителя штрафстоянки передавать ему за каждый эвакуированный автомобиль 500 рублей. Взамен обвиняемый пообещал оказывать покровительство по службе. С августа 2017 по апрель 2018 года руководитель штрафстоянки передал полицейскому незаконное денежное вознаграждение на сумму свыше 170 тысяч рублей. Сотрудника МВД отстранили от службы.

Дефицит медработников снижается

В Башкирии отмечается снижение актуальной потребности медработников, выяснил «Башинформ». На 1 сентября положительный баланс составляет 457 врачей. Всего в этом году в медучреждения региона прибыло 178 медработников. Наилучшая динамика отмечается в Красноусольской ЦРБ — привлечено 7 врачей, Туймазинской ЦРБ — 18 врачей, Мелеузовской ЦРБ — 9 врачей, больница в Салавате + 36 врачей, уфимские больница №13 +19 врачей, детская больница №17 +14 врачей. В то же время в больнице скорой медпомощи убыло 12 врачей, в Белебеевской ЦРБ — 11, Стерлитамакской ЦРБ — 7. Руководитель Минздрава РБ объяснил, почему из детской поликлиники №4 Уфы уволились сразу три педиатра. «Один из врачей поступил в ординатуру, у двоих — семейные обстоятельства», сказал он, отметив, что для бесперебойной работы поликлиники из других отделений переводятся два педиатра и оформляются на работу два врача.

Кто останется за периметром команды Радия Хабирова

В правительстве Башкирии 18 сентября на инвестчасе бизнесмен сообщил, что четыре года не может начать строительство теннисного спорткомплекса из-за «наездов» чиновников. О проблеме и путях ее решения написал в соцсетях руководитель Башкирии Радий Хабиров. «Бизнесмену пообещали в предыдущей администрации Уфы землю под теннисный спорткомплекс. И даже начали оформление. Но потом вокруг него начали кружить некие гонцы от чиновников, то ли намекая на что-то, то ли ожидая чего-то… Человек уже 4 года не может начать строительство», — рассказал он и добавил, что такое явление довольно распространённое в регионе. «Так вот, хочу сказать всем, что мы это пресекаем», — сказал Хабиров, предупредив, что «чиновники из разряда «наезд-откат» останутся за периметром моей команды», говорится в ИА «Башинформ».

Как осужденные за особо тяжкие преступления сдавали ГТО

В Башкирии в третьей исправительной колонии строгого режима впервые сдали нормативы «Готов к труду и обороне». Как передает «Вся Уфа», «на зону» приехали представители центра тестирования ГТО. 27 осужденных за особо тяжкие преступления поборолись за заветные знаки отличия. Когда-то эти люди убивали, насиловали, стреляли. Но, как говорят сотрудники ИК, любовь к спорту меняет сознание даже закоренелых преступников. Самым сложным для спортсменов стал бег. Поэтому осужденные налегали на силовые виды спорта. В итоге нормы ГТО многие выполнили на «хорошо» и «отлично» и получили серебряные значки ГТО. По словам сотрудников ИК-3, эти достижения будут вознаграждены и отразятся при подаче ходатайства на УДО.

От зампрокурора Москвы до прокурора Башкирии

19 сентября на внеочередном заседании депутаты Госсобрания согласовали кандидатуру Владимира Ведерникова на должность прокурора Башкортостана. В 2000 году уроженец Томска Владимир Ведерников переехал в Москву, где от помощника прокурора ЦАО прошел путь до зампрокурора города, рассказал «Башинформ». Также депутаты назначили Хайдара Валеева заместителем председателя Конституционного суда РБ. До 28 марта этого года он возглавлял ЦИК РБ.

Ранее, 17 сентября, стало известно, что единственным кандидатом на пост муфтия ДУМ РБ стал Айнур-хазрат Биргалин. Его кандидатуру рассмотрят 16 октября на VIII отчетно-перевыборном съезде ДУМ РБ в Уфе.