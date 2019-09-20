Фото: Ксения Калинина, Олег Яровиков, Андрей Старостин Жителям Башкирии дали дельные советы, как не попасть на удочку любителей чужих денег Фото: Ксения Калинина, Олег Яровиков, Андрей Старостин

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском пресс-центре МВД по Башкирии 20 сентября состоялся брифинг по профилактике разного рода мошенничества. Представители правоохранительных органов, МЧС РБ, «Уфаводоканала», организации «Газпром-Газораспределение-Уфа» и «Сбербанка» рассказали о различных способах обмана людей, особенно пожилого возраста, а также озвучили, как не попасть на удочку преступников.

УХИЩРЕНИЯ МОШЕННИКОВ

Замначальника Управления уголовного розыска МВД по РБ Алексей Солодянкин сообщил, что за восемь месяцев 2019 года на территории республики увеличилось количество зарегистрированных эпизодов мошенничества общеуголовной направленности на 30 процентов и составило более трех тысяч. Минимальная сумма ущерба составляет 400 рублей, максимальная — 5 млн рублей, средняя — не более одного миллиона рублей.

На какие ухищрения идут любители чужих денег:

Через интернет – около 1200 случаев мошенничества: интернет-покупки и продажи, оказание услуг через соцсети (трудоустройство, юридическая помощь, получение кредита, возврат найденных вещей), взлом страницы в соцсетях для «выманивания» денег у друзей.

Через телефон – 960: «тревожные» звонки о попавших в беду родственниках, о блокировке карты; «счастливые» SMS-сообщения о лже-выигрышах.

Глаза в глаза (контактный способ) – свыше 300: снятие порчи, лжесоцработники, подлом купюр (когда человек умеет незаметно для остальных прятать из пачки часть денег), деньги в долг, сдача в наем жилья или машины, предоплата за выполнение работы (юридических услуг, заказ мебели, установка окон, дверей), хищение мобильников, вещи на прокат по чужим документам, получение пособий и пенсий, продажа некачественных медприборов и лекарств, исцеление по телевизору, продажа машин (залогового, арестованного).

Хищение денег с банковских карт через «мобильный банк» — около 280.

КАК РАСПОЗНАТЬ ЛЖЕЦОВ

Пресс-секретарь МУП «Уфаводоканал» Азамат Магадеев раздал журналистам образец настоящего удостоверения сотрудника предприятия. На нем есть гербовая печать, фотография, должность, номер, сроки действия.

«Сотрудники предприятия могут совершать обходы для проверки целостности антимагнитных пломб по закону два раза в год. Как минимум за день на подъездах появляются объявления о необходимости допуска контролеров в жилые помещения. В объявлении указывается дата обхода, который обычно длится два дня», — рассказал представитель ведомства.

Жильцу квартиры следует потребовать документ у контролера. Если гражданин сомневается в подлинности предъявленного удостоверения, следует проверить личность сотрудника по телефону предприятия: 284-24-21.

По данному телефону ответит начальник участка по контролю за водопотреблением.

На заметку!

Поверку приборов учета потребления воды сотрудники «Уфаводоканала» НЕ ДЕЛАЮТ!

Также они НЕ УВЕДОМЛЯЮТ жильцов об истечении срока поверки счетчиков!

Замену приборов учета по своей инициативе работники «Уфаводоканала» НЕ ПРОИЗВОДЯТ, только по заявлению абонента!

Начальник пресс-службы регионального МЧС Алик Шарафутдинов отметил, что лжеМЧСники пытаются навязывать жителям республики пожарные извещатели. Конечно, при этом они в разы завышают стоимость прибора. Обычно, пожарный извещатель стоит от 300 до 1000 рублей, а мошенники их продают от 3000 до 10 000 рублей.

«Касательно частных лиц: установка пожарных извещателей нигде законодательно не закреплена — это абсолютно добровольная инициатива. Касательно организаций: там другая ситуация, есть обязательства по сохранению жизни и здоровья граждан в общественных местах», — заявил он.

На заметку!

Мошенники запугивают наказаниями – штрафами, если человек отказывается устанавливать извещатель — НЕ ВЕРЬТЕ! Никаких штрафов не будет.

Истинные сотрудники МЧС при проведении профилактических мероприятий спрашивают разрешение войти, предъявляют удостоверение определенного образца.

Чтобы проверить личность сотрудника, следует звонить по телефону доверия МЧС РБ: 233-99-99.

Начальник отдела по эксплуатации внутридомового газового оборудования ПАО «Газпром-Газораспределение-Уфа» Радик Нагуманов заявил, что в республике очень много «предпринимателей», которые наживаются на доверчивых людях. Они предлагают установить сигнализаторы по газу, а также заменить шланги и счетчики по завышенным ценам. Горожане соглашаются, а когда приходят настоящие работники, обман всплывает, начинаются звонки в полицию и газовую службу. Приходится бороться с последствиями.

Следует знать, что газовики ежегодно проводят техническое обслуживание — работы проводятся по графику, который вывешивается на сайте организации и публикуется в СМИ. Но! Этими же графиками пользуются и «бизнесмены», которые пытаются работать на опережение.

«Бабушки и дедушки потом говорят: «А нас уже проверили, нам уже поставили сигнализатор. Зачем вы ходите?». В итоге, слесари, которые должны выполнить свои обязанности профилактического плана (поверку счетчиков, осмотр газплиты), попасть в квартиру не могут — их просто не пускают», — пояснил он.

На заметку!

Настоящие газовики всегда ЗАКЛЮЧАЮТ ДОГОВОР на оказание той или иной услуги!

ДЕНЬГИ настоящие газовики НЕ БЕРУТ! Оплата приходит в квитанции. Мошенники же сразу просят наличными оплатить их «труд».

На всех работниках есть СПЕЦОДЕЖДА с логотипом газовой службы и бейджи на груди.

Они должны предъявить УДОСТОВЕРЕНИЕ. Подлинность документа можно проверить по телефонам: 8-800-347-88-00 или 8-987-471-77-04.

НЕ ВЕДИТЕСЬ на уговоры, что все это нужно для безопасности!

Заместитель управляющего башкирским отделением «Сбербанка» Азат Салихов добавил, что мошенники становятся все более изощренными, стараются действовать на опережение. Между тем, банк выстаивает систему, которая больше работает на профилактику. Например, мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» защищено встроенным антивирусом.

«Самый распространенный вид мошенничества, когда клиенту звонят с номера, который похож на банковский «900» — к нему прибавляют ноль или пробел. Клиент банка берет трубку, звонящий представляется сотрудником службы безопасности и говорит, что заметил подозрительные транзакции на счетах и просит проделать некоторые манипуляции и, самое главное, сообщить код на обратной стороне банковской карточки. Могут и напрямую попросить пароль от карты и сообщить номер счета. Затем происходит то, что и должно произойти — деньги списываются», — сообщил он.

На заметку!

НЕ ГОВОРИТЕ данные карты звонящим!

Если вы чувствуете, что вас пытаются обмануть, ПРЕКРАТИТЕ РАЗГОВОР. Службы банка никогда не звонят в случае подозрительных операций — они сами прекратят такие транзакции и предотвратят нежелательные последствия.

Сбросьте разговор и ПЕРЕЗВОНИТЕ сами на настоящий номер банка — 900. Сохраните этот номер в телефоне под именем, например, «Банк», и тогда сразу поймете, что вам звонят именно из банка.

НЕ ВЕДИТЕСЬ на фишинговые акции — не отвечайте на легкие вопросы опросов, так как ваше устройство в это время уходит под управление на другой канал.

О РАСКРЫВАЕМОСТИ

За восемь месяцев 2019 года по окончании расследования в суд было направлено более 650 уголовных дел. Раскрываемость по случаям мошенничества составила около 20%. Легче раскрываются мошенничества, совершенные контактным способом, сложнее — киберпреступления.

О ПРОФИЛАКТИКЕ

В МВД РБ рекомендовали общаться с пожилыми людьми, объяснять им, что не стоит пускать на порог подозрительных личностей.

Пенсионеру следует записать в телефоне номер близкого родственника или доверенного лица, кто может оперативно помочь в случае опасности. Также следует знать номер участкового или дежурной части района.

Если под рукой нет телефона ведомства, по которому можно проверить, газовик ли перед вами или сотрудник МЧС, звоните на номер 112. Там соединят с нужной вам службой.