Фото: ИА «Башинформ» В рамках акции «Добрый донор» 50 уфимцев получили велосипеды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

20 сентября в рамках акции «Добрый донор» уфимцев, заполнивших купоны донации, наградили 50 велосипедами. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» Башкортостана.

В рамках праздника на территории медучреждения состоялось открытие первого в республике памятника, посвященного донорам.

Акция «Добрый донор» стартовала 11 февраля 2019 года и продолжится целый год. Активных участников будут поощрять путевками выходного дня в санатории Башкирии, а зимой награждать лыжами, отметил главный врач Республиканской станции переливания крови Рамиль Хамитов.

Участие в акции «Добрый доктор» могут принять лица от 18 лет, которые на станции переливания крови в Уфе или в ее филиалах получат специальный купон, где поставят штамп, и соберут 15 донаций за период проведения конкурса. Первые 100 участников получат гарантированные призы – велосипеды, суперприз – путевка в Сочи.