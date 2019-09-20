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20 сентября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На конкурсе красоты «Мисс Туризм мира» в Китае Башкортостан представит Татьяна Политова

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Китае проходит Международный конкурс красоты «Мисс Туризм мира-2019». Честь Республики Башкортостан на нем будет защищать первая красавица республики, обладательница титула «Мисс Башкортостан-2019» Татьяна Политова.

Красавице 18 лет, она студентка первого курса УГАТУ. Татьяна также является обладательницей титула «Мисс Уфа-2018». Сегодня Татьяна отправилась в Китай, сообщила директор модельного агентства Луиза Закирьянова.

Конкурс будет проходить с 18 сентября по 6 октября и соберет около 70 красавиц со всего мира. Участниц ожидает насыщенная конкурсная программа и грандиозный гранд-финал.

В настоящее время на конкурсе красоты «Мисс Туризм планеты-2019» в Китае находятся еще две красавицы из Башкортостана.

Теги: конкурс красоты
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