На конкурсе красоты «Мисс Туризм мира» в Китае Башкортостан представит Татьяна Политова













УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Китае проходит Международный конкурс красоты «Мисс Туризм мира-2019». Честь Республики Башкортостан на нем будет защищать первая красавица республики, обладательница титула «Мисс Башкортостан-2019» Татьяна Политова.

Красавице 18 лет, она студентка первого курса УГАТУ. Татьяна также является обладательницей титула «Мисс Уфа-2018». Сегодня Татьяна отправилась в Китай, сообщила директор модельного агентства Луиза Закирьянова.

Конкурс будет проходить с 18 сентября по 6 октября и соберет около 70 красавиц со всего мира. Участниц ожидает насыщенная конкурсная программа и грандиозный гранд-финал.

В настоящее время на конкурсе красоты «Мисс Туризм планеты-2019» в Китае находятся еще две красавицы из Башкортостана.