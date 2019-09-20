Фото: ИА «Башинформ» День железнодорожника и День радио могут исчезнуть из календаря Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

В России могут отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР. Среди них — День железнодорожника, День радио и День воздушного флота, сообщает газета «КоммерсантЪ».

В рамках «регуляторной гильотины» планируется убрать из календаря ряд профессиональных праздников. Многие из них активно отмечаются сейчас в профильных отраслях на всех уровнях.

Как сообщает издание, сохранить праздники в правительстве не обещают, но подчеркивают, что перечень отменяемых актов будет дорабатываться.

Проект постановления подготовят к 15 ноября. В случае, если его примут, новые правила вступят в силу 1 февраля 2020 года.

Отмечается, что компания «Российские железные дороги» заинтересована в сохранении своего праздника, мотивируя свое решение тем, что он — часть коллективного договора.

В Минкомсвязи за День радио также заступились и отменять его не рекомендуют: праздник находится в списках актов СССР и РСФСР.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название «регуляторная гильотина», предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены.

Правительство для реализации этой реформы разрабатывает законопроекты «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре)».