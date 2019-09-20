Фото: Олег Яровиков Рейс Уфа-Бованенково прерван из-за сбоя показателей в кабине пилотов Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Инцидент произошел утром 20 сентября. Из международного аэропорта «Уфа» в 08.46 вылетел самолет авиакомпании «Ютэйр» в Ямало-Ненецкий автономный округ. Однако после взлета экипаж Боинг-737 решил прервать полет. Выяснилось, что приборы сигнализировали командиру судна об отсутствии роста давления.

«На борту самолета было 109 пассажиров. В 10 часов 27 минут по местному времени самолет произвел посадку в аэропорту Уфы в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Пассажиров обеспечивают бесплатными напитками и питанием. Рейс задержан более чем на четыре часа.