Фото: Ксения Калинина В Уфе 20 сентября пройдут массовые проверки водителей Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 20 сентября сотрудники ГИБДД массово проверят водителей на штрафы и нарушения ПДД. Об это предупреждает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. В рамках рейда сотрудники ведомства проверяют документы и состояние автолюбителей, соблюдение правил перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних.

Мероприятия проводятся для своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД.