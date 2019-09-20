Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан Как живут обвиняемые в групповом изнасиловании экс-полицейские под домашним арестом в Уфе Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Кировском районном суде Уфы накануне прошло очередное заседание по резонансному делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы. На процессе присутствовали свидетели — бывшие коллеги потерпевшей и обвиняемых. А на днях съёмочная группу ГТРК «Башкортостан» смогла понаблюдать за тем, как живут экс-полицейские под домашним арестом.

Бывший полковник полиции Эдуард Матвеев впервые после внушительного стажа службы в органах внутренних дел провел лето дома. 33 года он носил погоны. И сложно поверить, что дважды дедушка обвиняется в таком серьезном преступлении. Сейчас, между заседаниями, он помогает жене по хозяйству.

Будучи майором полиции, не так много времени уделял семье и Павел Яромчук. Но сейчас он всегда рядом с сыном и дочкой: гуляет с детьми во дворе собственного дома.

Бывший подполковник Салават Галиев взял работу по хозяйству на себя. Как отмечает телеканал, ни одна из жен не бросила своих супругов: женщины уверены в невинности супругов.

А как изменилась жизнь экс-дознавательницы после того злополучного дня, узнать не получилось, так как девушка хранит молчание и не общается с журналистами. Известно, что ее, как и обвиняемых, уволили из МВД.